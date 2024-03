Sokkal boldogabb, mióta elhagyta gyerekei apját.

Shakira szerdán az Apple Music 1 rádióműsorában vendégeskedett, ahol kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, milyen is számára egyedülálló anyának lenni. A 47 éves kolumbiai énekesnő saját bevallása szerint boldogabb, mint valaha, mióta gyermekei apjával, Gerard Piquével már nincsenek együtt. Viharos szakításuk óta ugyan eltelt néhány év, az adok-kapok azonban ezzel nem ért véget.

Az énekesnő a legfrissebb interjújában arra utalt, hogy a korábbi spanyol válogatott labdarúgó csak lehúzta őt. Mint ismert, a sztárpár 2022 júniusában döntött úgy, hogy 11 együtt töltött év után külön utakon folytatják, miután kiderült, a futballista megcsalta az énekesnőt.

Néha úgy éreztem, egyszerre szeretem és gyűlölöm is ezt a kapcsolatot, mert valahányszor a stúdióba kellett mennem, hogy elvégezzem a munkámat, kudarcot vallottam. Úgy éreztem, nem vagyok jelen a családom életében. Nem mindig élveztem. Bűntudatot éreztem, össze voltam roskadva

– fejtette ki az énekesnő, aki jelenleg Miamiban él.

„Megváltozott az életem, s bár sokkal több kihívással kell szembenéznem, mert most én vagyok felelős ezért a két gyerekért – ezért a két babáért, akik annyira függenek tőlem. Egyedülálló anya vagyok, nincs férjem, aki bármiben segítene nekem otthon” – mondta az énekesnő, utalva két gyermekére, a 11 éves Milanra és a 9 éves Sashára.

Bizonyos értelemben jobb is, hogy nincs férjem, mert… nem tudom, miért, de nagyon lehozott az életről, ember! Most van kedvem dolgozni, dalokat írni. Erre van most szükségem, ezt korábban nem éreztem.