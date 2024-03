Extrém módon teszik próbára szerelmüket.

Hamarosan elstartol az Ázsia Expressz ötödik évadának forgatása, amelyet Krausz Gábor és szerelme, Mikes Anna is elvállalt. A TV2 kalandrealityje miatt azonban – amelyet előbb a Fülöp-szigeteken, majd Tajvanon vesznek fel – úgy tudni, többen is óva intették a séfet és a táncosnőt, hiszen a 10 millió forintos fődíjért való küzdelem a korábbi szériák tanúsága szerint képes megingatni családi viszonyokat, barátságokat és hosszú éve tartó párkapcsolatokat is.

Mint ismert, a Séfek séfe zsűritagja és a mesterdiplomás tánctanár csupán néhány hónappal ezelőtt, a Dancing with the Stars című show-műsornak köszönhetően találtak egymásra. Már azt sem titkolják, hogy összeköltöztek; elmondásuk szerint álomszerű életet élnek, pedig Mikes soha nem szerette volna a magánéletével felhívni magára a figyelmet.

A kapcsolatuk eleve egy különleges helyzetben kezdődött, hiszen Gábor még gyászolta a házasságát, Anna is viszonylag frissen volt túl egy szakításon. Ráadásul a műsorra, az újabb és újabb élő adásra való készülődés, a fizikai megterhelés és a kiemelt érdeklődés irántuk sem mindennapi dolog volt. […] Nagyon az elején vannak még ahhoz, hogy az Ázsiával kockáztassák a kapcsolatukat

– súgta meg a Blikknek a szerelmesek egyik közeli ismerőse. A lap egy párkapcsolati szakértőt is megkérdezett a témában, aki elmondta, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb ideje annak, hogy a séf és a táncos elvállaljon egy ilyen extrém forgatást.

Krausz azonban a TV2 videójában leszögezte: párjával eddig sem veszekedtek, és nem hiszi, hogy most kezdenék el.

Amiért elvállaltuk, hogy picikét kiszabaduljunk a mókuskerékből. Amióta a Dancingnek vége lett, és igazából előtte is végignyomtuk nyár óta munkával ezt az időszakot. Mi ezt nyaralásnak fogjuk fel: együtt vagyunk, jobban megismerjük egymást. Veszekedni eddig se veszekedtünk, miért pont ott? Ez egy jó kaland lesz, ezért vállaltuk el

– árulta el a séf.