Igazán meglepte az országot a hír, amikor februárban kiderült: 2019-es, 32 éves házasságát lezáró válása után újra, szám szerint negyedjére is megnősült Vitray Tamás. A 91 éves újságíró, bár előtte arról beszélt, többször már nem áll oltár elé, egykori kolléganőjét vette feleségül, akivel egy darabig távkapcsolatban éltek.

Az ATV A Nő háromszor című szombati műsorában többek között ez is szóba került, hiszen a riporter is Köböl Anita vendége volt Pataky Ági és Horgas Eszter mellett. A fuvolaművész nem is kertelt, konkrét kérdéssel fordult az adás egyetlen férfi vendégéhez:

Miért fontos négyszer esküt tenni?

„Meggyőződésből” – idézte a Story magazin a tévés legenda szavait, aki szerint azért még nem kell feladni, mert előtte nem sikerült az eskü szerint élnie.

„Az atlétikában is van három kísérlet, én eggyel többel próbálkozom, és nagyon örülök, hogy van.”