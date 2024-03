Őrzik a húsvéti hagyományokat.

Fotó: Németh Kata / Index Sánta László

Sánta László a minap a Meglepetés magazinnak beszélt arról, hogy az ő családjukban, hogyan készülnek a húsvéti ünnepekre. A népszerű színészt legutóbb a Farm VIP-ben láthatták a tévénézők, ahová azért jelentkezett elsősorban, hogy a fiának megmutassa, egy erős férfi, és vele együtt a szülei is büszkék lehessenek rá. Most elárulta, hogy kisfiával őrzik a hagyományokat, és idén is mennek locsolkodni.

Lacika édesanyján kívül a nagynéniket is meglocsoljuk. Lacika már tavaly is saját verssel készült, idén sem lesz másként. Már megírtuk a pár soros versikét, épp most próbálja megtanulni.

A 43 éves édesapa sajnálja, hogy a húsvét veszített a jelentőségéből, mert amikor ő volt gyerek, sokkal nagyobb hagyománya volt a keresztény ünnepnek.

„A román forradalom előtt, 1989-ben költöztünk át Nagyváradról Békéscsabára. Emlékszem, hogy kisgyerekként kifejezetten büdös kölnivel locsolkodtam, szinte elfutottak előlem a lányok, nehogy a hajukra menjen a kölnivíz. A rendszerváltás környékén már Békéscsabán laktunk. Édesanyám finomat főzött, kötözött sonka és házikolbász mindig került az ünnepi asztalunkra. Az öcsém, néptáncos lévén, már gyerekként is fontosnak tartotta a hagyományőrzést, így lovas kocsin járt locsolkodni a társaival, és vödörrel öntözte a környékünkön lakó lányokat” – idézi fel Sánta László.