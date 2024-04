Ahogy arról az Indexen is írtunk, az RTL csütörtöki közleményéből kiderült, hogy megújul az X-Faktor 2024-es évada. A népszerű tehetségkutató mentorcsapatát lecserélik, a régiek közül egyedül Gáspár Laci tér majd vissza. Ennek értelmében ByeAlex, Herceg Erika és Puskás-Dallos Péter sem folytatja a műsort. Utóbbi a minap a közösségi oldalán, egy videóüzenetben részletesen is beszélt távozásának okáról. Most felesége, Puskás-Dallos Bogi is megtörte a csendet a távozással kapcsolatban Instagramján. Mint azt tudni lehet, a házaspár annak idején éppen a tehetségkutató miatt talált egymásra.

Egy korszak véget ért. 6 évad után Puskás Peti nem lesz többé X-Faktor-mentor. Az ő szakmai életében és a mi kettőnk kapcsolatában ez a műsor egy nagyon fontos állomás volt. Először nézőként, aztán mentortársként és végül feleségedként követtem végig a munkádat ezen a műsoron. Tudom, hogy a legnagyobb szenvedéllyel csináltad, és minden helyzetben ott voltál a versenyzőidnek, mindig volt egy kedves szavad a stábhoz, és olyan gyorsan tudtál váratlan helyzetekre reagálni, mint senki.

– írta posztjában az énekesnő, majd azt is elmondta, neki milyen érzései vannak azzal kapcsolatban, hogy párja távozik a műsortól.

„Nekem nagyon fogsz hiányozni a humoroddal, az elvetemült ötleteiddel, a végtelen pozitivitásoddal, és kitartásoddal ebből a műsorból, de megértem a döntést, és szerencsére itthonról nem kell, hogy hiányoljalak. A fejlődéshez viszont kell a változás, és tudom, hogy még rengeteg izgalmas kaland vár rád a képernyőn, a zenekaroddal, és a családoddal. Szeretlek” – fogalmazott az énekesnő.