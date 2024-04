A Viszkis 20 évvel fiatalabb neje ritkán ad interjút, ám most kivételt tett.

Fotó: TV2

Húsz évvel fiatalabb feleségével, Rékával kezdett közös kalandba Szentendrén Ambrus Attila, aki él-hal a munkájáért. A Viszkis néven elhíresült egykori bankrablóma már keramikusként keresi a kenyerét – a börtönben tanulta ki a fazekas szakmát, amelyet azóta már mesteri szinten művel –, nemrég pedig élete álma válhatott valóra azzal, hogy családi üzletet nyitottak.

Sok munkával sikeres vállalkozó lett, és boldogabb nem is lehetne. Életét két gyermek, a 2019-ben született Anna és a 2021-ben született Magor is bearanyozza. Feleségét, Rékát egyébként tizenkét évvel ezelőtt, egy békéscsabai kolbászfesztiválon ismerte meg, ahol mindketten a portékáikat árulták. Érdekesség, hogy mindkettejük vezetékneve Ambrus.

Bár Ambrus Réka csak ritkán nyilatkozik, most kivételt tett: a TV2 Mokka című műsorának riportjában elárulta, milyen szülő és férj is valójában az egykori bankrabló.

Óriási szeretet van Attilában, nagyon sokat foglalkozik a gyerekekkel. Úgy gondolom, hogy egy önzetlen szeretet és játékos könnyedség költözött az életébe azzal, hogy gyermekeink születtek

– mondta a Mokka riporterének a kétgyermekes édesanya, akit sosem zavart Ambrus múltja.

Azt is elárulta, mit gondol a köztük lévő nagy korkülönbségről.

„Attilának bizonyítania kellett, egy fél évig udvarolt nekem, amellett nagyon sokat beszélgettünk, kalandoztunk, folyamatosan sportversenyeket csináltunk egymással. Tulajdonképpen időt hagytunk egymásnak. Én is tudtam, hogy neki nem olyan egyszerű bármihez is alkalmazkodnia, nekem sem volt egyszerű alkalmazkodni az ő múltjához, illetve a korkülönbséghez” – vallotta be Réka.