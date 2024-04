Szinte süt róla a luxus.

Rácz Jenő nem azon hírességek táborát erősíti, akik magánéletüket féltve őriznék a nyilvánosság előtt. A Michelin-csillagos sztárséf életének legfontosabb történéseiről mindig beszámol valamilyen formában a médiában; így történt, hogy a rajongók az esküvőjéről is láthattak felvételeket, de azt is megosztotta, hogy mikor született meg az első közös gyermeke Rácz-Gyuricza Dórával. Kislányukról, Kamilláról is szokott posztolni, a csöppség arcát azonban nem mutatja. Különböző műsorokban is szívesen szerepel, magánélete ugyanakkor nem nyitott könyv.

Ezért is számít kivételesnek az az Instagram-bejegyzés, amelyben bepillantást enged az otthonába. Arról a helyről ugyanis, hogy hol él kis családjával, eddig nem sokat mutatott. Az alábbi videóban az aranyozott csempéjű, tágas konyhája látható, amelyet a legmodernebb gépekkel szereltek fel.

„A séf élet nem csak a konyha forgatagáról szól, hanem arról is, hogyan töltődünk fel a hosszú napok után” – olvasható a videónál.