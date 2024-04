A fitneszguru egy különleges tortát is kapott.

Éppen ma, azaz április 16-án ünnepli születésnapját Schobert Norbert, akit felesége, Rubint Réka nem felejtett el felköszönteni a közösségi oldalán. A fitneszlady egy megható bejegyzést tett ki a Facebookjára, melyben megjegyezte, hogy férje mindenért megküzdött az életében.

53 év. 53 olyan év, amelynek egyes állomásainál a legtöbben feladták volna, de Te nem ezt tetted, mert egy igazi küzdő vagy, aki képes volt még a halál torkából is 2x visszajönni! Isten éltessen, Kicsim! Az életed legnagyobb ajándéka, a CSALÁD mindig mögötted állt, és ott is fogunk állni, szeretve és támogatva Téged! Boldog születésnapot!

– üzente férjének Rubint Réka, aki pár fotót is mellékelt a családi szülinapozásról.

Schobert Norbert 53. születésnapja alkalmából a Blikknek adott interjújában elmondta, hogy mióta visszavonult, sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb életet él, de közben a háttérből segíti felesége üzleti fejlődését.

„Ha kívánhatok, amikor elfújom a gyertyát a szülinapi tortámon, azt kívánnám, hogy még húsz évig egészségben élhessek, és ott lehessek a családomnak. Szeretnék Réka támogató férje lenni, és persze jó nagypapája is majd az unokáimnak. Amióta visszavonultam, sokkal nyugodtabb az életem, és ma már látom, hol követtem el hibákat azzal, hogy túlhajtottam magam. [...] Nem kell már semmiféle kontrollra járnom, és tudom, hogy a két szívműtétem és a sztrókom is rajtam kívülálló okok miatt következett be, de a tanulságot levontam. [...]