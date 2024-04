Az énekesnő jól viseli a várandósságot.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, a Megasztár korábbi felfedezettje, Patai Anna hamarosan édesanya lesz. Március elején közösségi oldalán jelentette be az énekesnő, hogy szülői örömök elé néznek gyerekkori szerelmével, Bencével, akivel tavaly már össze is házasodtak. A negyedik hónapban járó fiatal most a Meglepetés magazinnak mesélt élete legboldogabb időszakáról.

Egyelőre nagyon jól viselem a várandósságot. Szerencsére a rosszullétek is csak ritkán törtek rám, könnyedén átlendültem a nehezebb napokon. Úgy tervezem, hogy szinte a szülésig dolgozni fogok, már most telik be a naptáram tavaszi és nyári fellépésekkel

– fogalmazott Patai, aki párjával együtt rendkívül boldog, hogy fiatalon válhatnak majd szülővé, hiszen ez volt az álmuk .

A házaspár már azt is eldöntötte, hogy a szülőszobában az édesapán, Bencén kívül az énekeső anyja is jelen lesz.

A férjemmel megbeszéltük, hogy támogatni fog a szülésnél. Boldoggá tesz, hogy ő is részese kíván lenni életem egyik legszebb pillanatának. Sok férfi tart az apás szüléstől, de szerintem érzelmileg inkább erősíti a kapcsolatot. Anyukám jelenléte is biztonságot fog adni a szülőszobában, hiszen ő már három gyermeket szült.

Mint kiderült, a születendő gyermekük nemét még nem tudják, azt viszont igen, hogy szeretnének neki egy testvért a közeljövőben.

„Az egész család most azon izgul, hogy kisfiunk vagy kislányunk születik-e. Részünkről teljesen mindegy, csak egészséges legyen. Egyébként nekem két nővérem van, a férjemnek egy bátyja, ezért azt tervezzük, hogy a gyerekünknek is legyen majd kistestvére. A születendő babák között pedig nem szeretnék túl nagy korkülönbséget.” – mondta.