Ahogy arról az Index is beszámolt, évek óta nem tapasztalt ítéletidő csapott le a Közel-Keletre, köztük az Egyesült Arab Emírségekre is. Dubajban akkora volt a vihar, hogy a villámlás, valamint a hirtelen lezúdult csapadékmennyiség miatt a repteret is le kellett zárni, több gép már csak a vízzel beborított kifutópályán tudott csak landolni.

A Baliról hazafele tartó Istenes Bence és családja szintén a dubaji reptéren ragadt, szúrta ki a story.hu.

24 órája úton 2 gyerekkel, abból eddig 10-et a reptéren, és senki nem tudja, mikor mehetünk tovább

– fogalmazott az azóta már nem elérhető Instagram-történetében a műsorvezető, a szöveg mellé pedig egy őt és Csobot Adélt ábrázoló szelfit is csatolt.

A reptéren azóta újraindul a forgalom, ám így is nagy fennakadásokra lehet ott még mindig számítani.