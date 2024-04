Már majdnem sikerült megegyezniük.

Fotó: Németh Kata / Index

Tavaly gyakorlatilag nem volt olyan RTL-es produkció amiben ne vállalt volna szerepet Széki Attila Curtis, ellenben most arról számolt be, hogy idén már nem számol vele a csatorna. Az újpesti rapper erről a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban beszélt, amely péntek este élesedik a Frizbi TV YouTube-csatornáján. A Blikk előzetesen betekinthetett az adásba, melyből kiderült, hogy a konkurens TV2 szerette volna átcsábítani a zenészt, akit például a Dancing with the Starsban is akartak szerepeltetni.

Hát hogy néznék ki? De azért sem mentem, ami kibukott a Sztárboxnál. Pontosan tudom, hogy nem foglalkozom majd annyit a dologgal, nem készülök fel. Napi hét-nyolc órát táncoltak Csutiék, tudom, mert a barátom, beszéltem vele... És hát hol megyek én nyolc órát táncolni

– magyarázta a rapper, aki kitért arra is, hogy sokat tárgyaltak a TV2-vel az átigazolásáról, de végül ott sem lesz látható, ahogy az RTL-en sem.

Úgy volt egyébként, hogy átmegyek, most már elmondhatom, de nem tudtunk megegyezni, illetve olyan műsorokat tudtak volna adni, amelyekben nem éreztem volna jól magam. Most már vagyok olyan szinten, hogy megmondjam: nem. Akkor csak zenélünk, az meg jól megy.

Mint mondta, azon a felkérésen komolyan elgondolkodott, hogy szerepeljen a Megasztárban zsűriként, sőt, már az anyagiakon egyezkedtek, amikor hirtelen visszavonták az ajánlatukat.

„Lehet, hogy valaki megfúrt... Sokáig én is azt hittem, hogy benne leszek a Megasztárban, de a legutolsó email-váltásban már nem is szerepelt ez a műsor. Velem lehet alkudni, de amikor én mondok tíz forintot, ők pedig egyet vagy kettőt, az nagyon messze van egymástól” – fogalmazott a zenész.

Curtis őszintén bevallotta, utóbbi nem viselte meg, hanem inkább az, hogy úgy rézi, az RTL idén már nem számol vele:

Korrektül elmondták, hogy amilyen műsorok lesznek idén, azokban nem számolnak velem, mint tavaly, de ez nem azt jelenti, hogy jövőre ne tárgyalnánk újra. Azzal is felhívtak, hogy ne az újságból tudjam meg, hogy két óra múlva bejelentik Majkát. Azért ez fura volt, főleg úgy, hogy abban az évben minden műsort én csináltam nekik. Tisztában voltam vele, hogy egy karakterek vagyunk, de nem tudtam erről, és tavaly még arról beszéltünk, mi minden lesz idén.

– tette hozzá.