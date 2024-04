Fotó: Kaszás Tamás / Index

Grisnik Petra a Lélekben című YouTube-műsor vendége volt, ahol számos egyéb téma mellett a gyerekkoráról is beszélt. A Hazatalálsz színésznője elárulta, hogy fiatalon kevésbé volt kibékülve a magasságával, mivel tizenkét éves volt, amikor egy nyári szünet alatt tizennyolc centit nőtt. Mint mondta, mindig is látszott rajta, hogy magasabb lesz, mint egy átlagos nő, mégis hirtelen jött a változás az életében.

Nyár kezdetén eljöttünk az iskolából, és amikor visszamentünk, már akkora voltam, mint a férfi tesitanárunk. Természetesen ez nekem sokkoló volt, meg borzasztó sok mindent kellett ezzel kapcsolatban feldolgoznom, helyre tennem. Másrészt meg ez nyilván a közösségemből egy olyan reakciót váltott ki, hogy hát ez egy annyira »ufó dolog«, hogy ujjal kell mutogatni

– vallotta be a színésznő, aki azt is elmondta, hogy a mai napig megnézik a magassága miatt, és van, hogy megjegyzéseket tesznek rá, de már megtanulta kezelni. Ugyanakkor már nem csak saját védelmében szólal fel, ami tud érdekes szituációkat eredményezni.

Egyébként volt egy olyan korszaka is az életemnek, amikor nagyon sokat kísérleteztem azzal, mégis hogyan lehet reagálni arra, hogy mindenkinek, akivel csak találkozom, az az első mondata, hogy »Úristen, de magas vagy!« Gondoltam, én leszek az, aki visszabánt, és ilyeneket mondtam az embereknek, hogy »Én is annyira szívesen mondanék rólad valamit, de kétségbeejtően átlagos vagy, hát nagyon sajnálom!«

– mesélte Grisnik, aki hamar rájött, hogy ez cinikusság, és nem is akart senkit sem megbántani igazán.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy a színésznő tinédzserként férfi ruhákban, cipőkben járt, mert nem volt női méretben öltözet számára. Hozzáteszi, ma már a 188 centis magassága nem is olyan kirívó, mint 20-25 éve volt, úgyhogy van, hogy tűsarkút is szívesen hord, mert ilyenkor igazán nőnek érezheti magát.

Kell hozzá vennem egy nagy levegőt, de csinosnak, és nem is tudom, energikusnak érzem magam attól, ha van rajtam magas sarkú. Ritkán teszem meg, mert azzal egy kicsit tényleg kihívom a sorsot magam ellen. De van olyan, hogy azt játszom, megyek a Körúton, és én vagyok Beyoncé.

– idézi a Story a színésznőt.