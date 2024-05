Árpa Attila a Klasszik című podcastműsor vendége volt, amit a Story szemlézett. Mint kiderült, az Árulók játékmestere úgy érzi, színész-műsorvezetőként kötelessége jól kinézni, többek közt ezért is festi a haját is.

Ez egy nagyon jó demagóg magyarázat a részemről, hogy szakmailag muszáj, hogy így nézzek ki. Tehát nem azért festem a hajamat, mert nem vállalom fel az ősz hajszálaimat, hanem mert egy szerepre úgyis befestik. Ami egyébként igaz! Most is be van festve. Azt sem tudom már, hogy néznék ki, ha nem lenne befestve, mert szinte minden szerepre a produkció befesti. Nyilván az ember ápolja magát, észreveszi azt, ha nagyobbak a ráncok, nagyobbak a karikák, gondolkodik azon, mit csináljak, mivel kenjem magam, vagy hallgassak a többiekre, akik azt mondják, hogy a férfiaknak ez jól áll...