Elhúzódott a válási procedúra, de már a színésznő és volt férje is más oldalán boldog.

Balogh Edina tavaly októberben tudatta, hogy férjével, Som Krisztiánnal 11 együtt töltött év és két közös gyermek után a válás mellett döntöttek. Pontosabban a Barátok közt egykori Nádor Kingája volt az, aki kimondta, hogy jobb lenne, ha külön utakon folytatnák az életüket, a zeneszerzővel ugyanis meglátása szerint sosem passzoltak igazán egymáshoz. A váláson már mindkét fél túllépett: míg Balogh Edina Szabó Simon színésszel alkot egy párt, akit aFarm VIPcímű realityben ismert meg , addig Som Krisztián a Magyarország Szépe döntősével jött össze.

Az egykori színésznő már össze is költözött Szabóval, ráadásul duplán, a közös gyermekről azonban lemondtak. Kapcsolatukat olyan erősnek érezték, hogy a ma este startoló Nyerő Páros című sztárpárshow-t is elvállalták , pedig Balogh Edinának nem volt könnyű az újrakezdés.

„Egy nagyon nehéz kapcsolatból jöttem, a volt férjemmel ugyanis rengeteg rossz dolog ért minket a házasságunk alatt: neki az apukáját, nekem pedig az anyukámat kellett ápolni egy súlyos betegség miatt, majd megküzdeni az elvesztésükkel. A kapcsolatunk mindeközben menthetetlenné vált. Simontól viszont szerelmet kaptam. Ő egy olyan társ mellettem, akitől szeretetet, megértést kapok, nagyon hasonló az értékrendünk, a gondolkodásunk, és a válásaink körüli nehézségek közepette egymás mellett békét és nyugalmat élhetünk meg. Nehéz mind a kettőnknek egy tönkrement házasság után újraépíteni az életünket külön és együtt is, de hisszük, hogy idővel elérjük a célunkat” – vallotta meg a Blikknek Balogh Edina, aki arról is említést tett, hogy exférjével szülőkként továbbra is jól működnek együtt.

Nagyjából most leszünk teljesen túl a válási procedúrán... Kicsit elhúzódott, mert voltak a vagyonmegosztással kapcsolatos egyeztetni valóink. Nem titok, hogy közben már mind a ketten új párkapcsolatban élünk, úgy gondolom, ezek mind hozzásegítenek minket ahhoz, hogy jól tudjunk szülőként együtt működni. Mi ebben a tekintetben csak egymásra számíthatunk, profin működünk ezen a téren, és ez a gyerekeken is látszik

– árulta el a Barátok közt egykori színésznője, hozzátéve, gyermekei az új párjával is remekül kijönnek.

„Simon már az életünk része, a gyerekek is megszokták és megszerették. Tudom, hogy ha úgy alakul a napom, együtt hagyhatom őket hármasban. Azt gondolom, jól működünk együtt, és a párom gyerekeivel is jó a viszony.”