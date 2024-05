Berki Mazsi és új párja is be akarja bizonyítani, bármire képesek a szerelmükért.

Szombat este a Fókusz Plusz riportjában leplezték le, hogy 2024-ben kik teszik próbára szerelmüket a Nyerő Páros című műsorban. A sztárpárshow nyolcadik évadának szereplői között van igazán friss páros, és olyan is, akik lassan 20 éve vannak együtt.

Berki Mazsihoz és párjához, Zoltánhoz hasonlóan Balogh Edina és Szabó Simon is viszonylag rövid ideje alkot egy párt, de úgy érzik, bátran megmérettethetik magukat. Úgy vélik, ez javukra is válhat, hiszen nemrég kialakult szerelmük miatt még nagyon figyelnek egymásra.

Mi még tanulgatjuk azért, hogy kell együttműködnünk. Most adott a lehetőség, hogy együtt, egy párként tudjuk kipróbálni magunkat, és ez szerintem mindkettőnknek csábító

– kezdte a színész, aki korábban a Farm VIP-t is megnyerte, amelynek a szerelmüket köszönhetik. Mire párja hozzátette:

Meg az is jó lesz, hogy most úgy tudunk együtt lenni hosszú időt, hogy nem kell alkalmazkodnunk nagyjából gyerekekhez. Most tényleg az van, hogy ketten leszünk és együtt dolgozunk egy közös cél érdekében. Izgalmas lesz, hogy kéz a kézben, egymásért megyünk előre