Alig lehet ráismerni az énekesre a legújabb szelfijén.

„Imádtam a mai edzést! További szép napot mindenkinek” – írta ki a minap a közösségi oldalára Király Viktor, ám követőinek nem is az edzés maga, hanem az énekes szokatlan frizurája szúrt szemet. A Megasztár korábbi győztese ugyanis egy friss felvétel tanúsága szerint – ha csak egy szelfi erejéig is, de – stílust váltott: rövidre nyírt haj helyett hosszú tincsekkel jelentkezett be követőihez.

Az énekes a mosolygós szelfin vállig érő hajjal látható, melyről mint utóbb kiderült, nem egy ügyes kezű fodrász, hanem a FaceApp eredménye. Király követői mindenesetre jót szórakoztak a szerkesztett fotó láttán, melyhez többek között az énekes felesége, Király-Virág Anita is fűzött egy humoros kommentet.

„A bőröndöd az ajtóban vár” – jegyezte meg Király-Virág Anita egy nevetős emoji kíséretében, feltehetően arra utalva, hogy az énekes haja nem éppen nyerte el tetszését. Nem ez az egyetlen humoros tartalom egyébként Király Viktor közösségi oldalán: néhány hónapja például a magyarok akcentusos angolját parodizálta ki.

Király Viktor az utóbbi időben egy teljesen új ember lett: a Sztárboxnak és az edzéseknek, valamint az életmódváltásnak köszönhetően 28 kilót adott le, de válságba került házasságát is rendezni tudta. Az énekes úgy mesélte, döntés elé állította magát: vagy a rehab vagy az életmódváltás.