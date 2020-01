Tartalékbíró mentette meg az NFL-t egy rém bizarr botránytól

Az NFL legőrültebb szurkolótábora egyben a legszomorúbb is. Minden ágytálból kínált húsgombóc, olajtartályban készült disznósült, 60 éves vezérszurkolóra locsolt mustár és pankrátorokat megszégyenítő ugrással kettétört kempingasztal segít elnyomni a Buffalo Bills szurkolóinak fájdalmát. Szombaton 24 év szenvedés érhet véget egy győzelemmel.

Vége lehet a Brady-érának a Patriotsnál, de akár az NFL-ben is, a Billsen 25 év után is ül az átok.

Egy tartalékbíró közbeavatkozásán múlt, hogy nem robbant ki újabb, a 2019 januári Rams-Saints befejezéséhez hasonló mértékű botrány az NFL rájátszásában a játékvezetők hibája miatt. A Buffalo Bills bizarr módon, saját kirúgásából szerzett touchdownt, amit némi tanakodás után vontak csak vissza a Wild Card-fordulóban. A Houston Texans végül 16-0-s hátrányból felállva, hosszabbításban nyert, de ha nem lett volna észnél a tartalékbíró, akár 20-0-s hátrányból is kezdhették volna a második félidőt.

Nézzük sorban a szombati rájátszásmeccsen lezajlott furcsa eseményeket! A Houston Texans vendégeként játszó Buffalo Bills 13-0-s előnnyel kezdte a második félidőt, méghozzá egy kirúgással. A rúgást a szokott módon végezték el, Stephen Hauschka rúgása pedig olyan jól sikerült, hogy a Texans visszahordója, DeAndre Carter inkább nem is próbálkozott visszahordással, mert érezte, hogy így kedvezőbb helyzetből indulhatnak majd, önerőből ugyanis nem jutott volna el 25 yardig.

Csakhogy Carter a labda elkapása után nem térdelt le a labdával, jelezve, hogy neki ennyi volt a visszahordás, hanem egyből a tőle nem messze álló bíró felé dobta azt. A bíró viszont, mivel szerinte Carter semmi olyat nem csinált, amivel befejezte volna a visszahordást, nem fújt a sípjába, a gyorsan reagáló Bills-játékosok pedig begyűjtötték a labdát, látszólag touchdownt szerezve.

Az eset annyira váratlan és furcsa volt, hogy még a mérkőzést közvetítő ESPN-nél sem tűnt fel elsőre, mi is történik, simán az oldalvonali tudósítóhoz, Lisa Saltershez kapcsoltak ahelyett, hogy élőben adták volna tovább Carter dobásának a következményét, és csak a tudósítónő szavába vágva konstatálták, hogy lemaradhattak egy touchdownról.

Az ESPN szakértőjeként dolgozó korábbi NFL-bíró, John Parry viszont egyből jelezte, hogy azzal, hogy Carter nem kezdett futni, sőt, semmiféle valós visszahordásra utaló mozdulatot nem tett, lényegében jelezte is, hogy nem lesz visszahordás – ez azzal egyenértékű, mint amikor egy futás végén az irányító gyorsan elkezd csúszni, nehogy a védők hatalmas ütközésének áldozata legyen. Parry azt is hozzátette, hogy Carteréhez hasonló eset gyakran megesik a szezonban, nem minden visszahordó térdel le ugyanis, mert azzal, hogy állva várják a labdát, és nem indulnak el vele, jelzik, hogy nem lesz visszahordás.

Miközben a bírók által érvényesnek talált touchdownt vitató Texans-játékosok javában reklamáltak, a tanácskozó bírók között megjelent egy fekete kabátos férfi is – a négy tartalékbíró egyike, Mark Steinkerchner. A jelek szerint ő volt az, aki felhívta a főbíró Tony Corrente figyelmét arra, hogy Carter semmi szokatlant nem csinált, és így nem is volt érvényes a touchdown. Szinte azonnal az NFL-bírók hivatalos Twitter-fiókja is megerősítette, hogy a visszavont TD volt a helyes ítélet.

Corrente kisebb kupaktanács után végül visszavonta a touchdownt, a Texans pedig saját 25 yardosáról, 20-0-s helyett az addigi 13-0-s hátrányból kezdhette meg a támadást.