Ez már nem a vég kezdete a Patritosnál, azon már túlvagyunk

Vége lehet a Brady-érának a Patriotsnál, de akár az NFL-ben is, a Billsen 25 év után is ül az átok.

Néggyel csökkent az NFL-rájátszás mezőnye a hétvégén: a Wild Card-fordulóban rendezett négy meccsből hármat a vendégként játszó, papíron gyengébb kiemelésű csapat nyerte, a négyből viszont egy meccsről arányaiban többet beszélnek, mint a többi háromról együtt.

Ez nem más, mint a New England Patriots veresége a Tennessee Titans ellen, ami sokak szerint mind a Patriots, mind az NFL szempontjából egy korszak végét jelentette. De miért olyan érdekes ez a mérkőzés?

Több okból is. Egyrészt a Patriots az elmúlt két évtizedben az NFL legmeghatározóbb csapata volt, kilencszer jutottak el a Super Bowlba, és hatszor lettek bajnokok, és tizenháromszor játszottak főcsoportdöntőt.

Ezek után a címvédő az elmúlt egy évtizedet figyelembe véve a legkorábban esett ki a rájátszásból vasárnap hajnalban a Titans ellen. És pont az volt a legfurcsább, hogy semmi furcsa nem volt a mérkőzésben:

A Tennessee egyszerűen jobb volt a hazai pályán összesen 13 pontot szerző Patriotsnál.

Pedig Bill Belichick, Tom Brady és a Patriots az elmúlt két évtizedben mindent átírt az NFL-ben, amit a csapatok állandóságáról és a sportág folyamatos változásáról gondoltunk. Senki nem gondolta, hogy ennyi ideig csúcson, vagy csúcsközelben lehet tartani egy csapatot, hogy egy edző két évtizeden át lényegében minden újításhoz azonnal alkalmazkodni tud, vagy egy részét épp maga vezeti be, hogy megelőzze a korát, miközben a folyamatos játékos- és edzőcserékkel is megbirkóztak.

Ennek viszont látszólag most vége

A Patriots hétvégi veresége hazai pályán a Tennessee Titans ellen nagyobb jelentőségű annál, hogy a címvédő a vártnál kicsit korábban szállt ki a rájátszásból, de azért jegyezzük meg, hogy hullámvölgyeik korábban is voltak.

2010-ben hiába volt Tom Brady az alapszakasz legértékesebb játékosa (MVP), a legjobb támadójátékos, Belichick pedig az év edzője, a Patriots sorban második szezonjában a rájátszás első meccsén kikapott hazai pályán, és mivel 2008-ban (Brady sérülése miatt) nem jutottak be a playoffba, sorban harmadik idényükben maradtak rájátszásbeli győzelem után. Sokan azt hitték, ez mára vég kezdete. 2011-ben jött a válasz: a Super Bowlig meneteltek.

Négy évvel később, 2014-ben súlyos vereségbe futottak bele a negyedik fordulóban a Kansas City Chiefs ellen, a 41-14-es kudarc után 2-2-es mérleggel állt a Patriots, és többen azt feszegették, ez Tom Brady pályafutásának a vége. A Patriots viszont összekapta magát, és a szezon további részében 10 meccset nyertek két újabb vereség mellett, a rájátszásban pedig trükkel, csalással, majd szerencsével megszerezték a csapat negyedik, tíz év kihagyás után első bajnoki címét.

Azzal együtt öt szezonból négyben eljutottak a Super Bowlig, háromszor nyertek, rácáfolva tehát minden kétkedőre. Idén viszont úgy fest, már nincs mivel újra berúgni a döcögő, fáradó motort.

A szezon közben már látszódtak a repedések

A Patriots nyolc forduló után hibátlan, 8-0-s eredménnyel állt az idei szezonban. Akkor még úgy tűnt, hiába lett idő közben 42 éves Brady, hiába vágtak neki az idénynek a legidősebb kerettel és a legidősebb védelemmel, a rutin mindent megold, és a New England a megszokott módon ott lesz az esélyesek között.

Az alapszakasz végére viszont kiderült, hogy hiába volt a 8-0-s kezdés, a baj nagyobb, mint sokan gondolták.

A Patriots a szezon végéig nem vert meg olyan csapatot, ami pozitív mérleggel (több győzelemmel, mint vereséggel) zárt 2019-ben, és az utolsó fordulóban kulcspillanatban vesztettek hazai pályán a sokkal gyengébb Miami Dolphins ellen. A vereséggel elbukták plusz pihenőhetet a rájátszásra.

A csapat kiválóan játszó védelme a liga legjobbjai (Baltimore Rvens, Houston Texans, Kansas City Chiefs) ellen kevésnek bizonyult a botladozó támadójáték miatt, Brady mutatói a korábbi trendeket követve idén is tovább estek, és 2019-ben már csak 60,8%-os pontossággal passzolt. Ráadásul a szezon utolsó harmadában, amikor nagyon kellett volna, már nem jött az éveken át megszokott varázslat Bradytől, amivel korábban annyi meccset nyertek.

Az új korszak érkezéséről árulkodó jel volt az is, hogy a hosszú éveken át saját tanítványai ellen könnyedén nyerő Belichick a szezon utolsó hat fordulójában háromszor is olyan edzőtől kapott ki, akit ő nevelt ki (Bill O'Brien a Texansnál, Brian Flores a Dolphinsnál és Mike Vrabel a Titansnél).

Egy teljesen új korszak kezdete?

Több tényező is sejteti, hogy a Patriots valószínűleg nem, vagy csak a korábbiaknál sokkal nehezebben lábal majd ki ebből a hullámvölgyből.

Tom Brady már 42 éves, és jól látszott a szezon végén, hogy az öregedéssel együtt megkopó képességei egyedül kevesek ahhoz, hogy a bajnokesélyesek között tudja tartani a csapatát.

Bár így is bőven lenyűgöző, amit 42 évesen csinált, de az NFL aktuálisan legjobb irányítónak szintjét már nem tudta hozni – a 60,8%-os pontossági mutatója a 32 irányító közül a 27. legjobb volt, irányítómutatóban a 18., passzkísérletenként szerzett yardokban pedig szintén csak a 27. volt.

Ezzel együtt az is kiderült, hogy ha ő nem ugrik természetfeletti szintre, akkor az őt körülvevő keret már nem elég erős.

A helyzetet nehezíti, hogy Brady szerződése lejár az idény végén, és több jel utal arra, hogy ha nem is vonul vissza, nem biztos, hogy a New Englandnél tervezi a jövőjét. Brady és a csapat augusztus óta nem is tárgyalt szerződéshosszabbításról, miközben a szezon eleje óta árulja bostoni házát, és személyi edzője, az irányító karrierjét évekkel meghosszabbító Alex Guerrero már el is költözött Boston környékéről. Brady egy bostoni jótékonysági szervezet fő arcaként is visszalépett, átengedve a terepet csapattársainak.

Az irányító mellett leléphet a támadócsapat esze, a koordinátor Josh McDaniels, aki január 10-én legalább három csapat vezetőedzői állására interjúzik, és szintén távozhat a Patriots személyi kérdéseiben döntő Nick Caserio, aki 2004 óta volt kulcspozícióban a csapatnál, ám az ő szerződése is lejár.

Szabadon igazolható lesz Brady mellett több kulcsjátékos. A támadófal egyik alapembere, Joe Thuney, a speciális egységben meghatározó Matthew Slater, a védelemből pedig Devin McCourty, Kyle Van Noy és Jamie Collins. Őket mind akkor sem tudják majd megtartani, ha Brady távozik, de ha ez bekövetkezik, nagyjából úgyis mindegy lesz, mert ha csak nem egy óriási titkon ülnek New Englandben, akkor nem az újonc irányító, Jarrett Stidham lesz az új Tom Brady.

A keret többi része ha kiemelkedőnek nem is, de az átlagosnál jobbnak azért nyugodtan nevezhető, Belichick pedig már sokszor bizonyította, hogy komolyabb játékos- és edzőmozgás után is várakozáson felüli szintre tudja emelni csapatát. Brady teljesítményromlása mellett viszont komoly erősítésre lenne szükségük, ez pedig már meghaladhatja a Belichick-mágia szintjét.

A nagy Brady-kérdés

Az, hogy a Patriots már 2020 nyarán, vagy csak később kezdi el a többnyire mindig fájdalmas újraépítést, az szinte teljes mértékben Brady jövőjén múlik. Nemcsak az a kérdés, hogy ő maradna-e New Englandben, hanem hogy a klubnál is szeretnék-e, hogy maradjon.

Nem véletlen ugyanis, hogy Brady úgy intézte, hogy lejárjon a szerződése a 2019-es szezon végén, és teljesen új feltételek mellett tárgyalhasson bármelyik csapattal. Vagy anyagi garanciát, vagy a szerződésébe rögzített záradékot akarhat, hogy addig maradhasson, amíg eltervezte: évek óta emlegeti már, hogy 45 éves koráig tervez még játszani. Három jó szezon pedig már látszólag nem nagyon van benne, szóval kérdés, hogy ki vállalna be ilyesmi garanciát.

Brady maga egyébként meglehetősen ködösen beszélt a jövőjéről a Titans elleni vereség után:

Azt hiszem, mind egyre jobban futunk ki az időből és a lehetőségekből, ahogy mennek a szezonok, és nem csak én vagyok ebben a helyzetben. Imádom a Patriotsot, ez a legnagyszerűbb szervezet [az NFL-ben]. Csodás volt a tulajdonos Kraft úr és az edző Belichick mellett játszani, kifejezetten szerencsés vagyok emiatt. Ki tudja, mit hoz a jövő. Nem szeretnék jósolgatásba bocsátkozni.

Amikor a visszavonulás lehetőségéről kérdezték, annyit tett hozzá, hogy „elég valószínűtlen, remélhetőleg valószínűtlen” forgatókönyv lenne ez. Nyilvánosan többet nem közölt, a Fox Sports tudósítója, Jay Glazer viszont arról beszélt, hogy Brady a több évtizedes gyakorlattal szakítva már nem írna alá kedvezményes áron a Patriotsnál, hogy ezzel a többi posztra költhető fizetés arányán javítson, már ha egyáltalán egyezkedik mostani csapatával.

A Patriots tulajdonosa, Robert Kraft annyit kommentált a helyzetről, hogy Brady 20 éves pályafutásával kiérdemelte, hogy maga dönthessen a jövőjéről, és hogy két dologért imádkozik: vagy a Patriotsban folytassa, vagy ha nem, akkor vonuljon vissza.

A Titans ellen látszott, hogy a 2019-es recept már kevés a Patriotstól, arra pedig, hogy Brady körül mindent a nulláról építsenek újra egy nyár alatt, kicsi az esély. Ha Brady tényleg távozik a Patriotstól, furcsa hatos számmisztika veszi majd körül az ottani pályafutását:

2000-ben a draft hatodik körében választotta ki a Patriots,

azon a drafton hat másik irányítót választottak ki Brady előtt, egyikük sem alkotott még csak maradandó közelit sem az NFL-ben,

Brady hatszoros bajnokként, a játékosok között rekorderként hagyja ott a csapatot,

ahol az utolsó játék, aminél pályán volt, egy pick six volt, vagyis olyan eladott labda, amiből az ellenfél azonnal touchdownt (hat pontot) szerzett.

Tom Brady eddigi pályafutását ismerve viszont szinte kizárt, hogy egy ilyen hiba és egy ilyen vesztes meccs után nyugodtan hátra tudna dőlni, még a hat bajnoki cím tudatában is. A kérdés viszont marad: a Patriotsnál próbálkozik a javításon, vagy pár nagy elődhöz, Joe Namath-hez és Joe Montanához hasonlóan egy új csapatnál bízik a szebb befejezésben? Egy-két hónap, és választ kapunk.

(Borítókép: Tom Brady a Titans elleni playoffvereség után. Fotó: Greg M. Cooper / Reuters)