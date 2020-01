Észbontó, mit művelt a 112 kilós óriás az NFL-playoffban

Vége lehet a Brady-érának a Patriotsnál, de akár az NFL-ben is, a Billsen 25 év után is ül az átok.

A címvédő New England Patriots kiejtése után újabb idegenbeli sokkot okozott a Tennessee Titans, ami ezúttal az alapszakasz legjobbján, a mozgékony irányítójának, Lamar Jacksonnak köszönhetően megállíthatatlannak tűnő Baltimore Ravensen gázolt át. A Titansnél a futójáték mellett a védelem is nagyokat villant, jelentősen hozzájárulva a 28-12-es sikerhez, és a Titans főcsoportdöntőbe jutásához. Az NFC főcsoport legjobbja, a San Francisco 49ers szinte hibátlanul játszva simán ejtette ki hazai pályán a Minnesota Vikingsot.

A 2013 után újra főcsoportdöntőbe jutó San Francisco 49ers tulajdonképpen semmi extrát nem villantva, a Minnesota Vikings hibáira lecsapva ment tovább a rájátszásban. Igaz, a védelmük azért odatette magát, a 49ers ugyanis hat sackkel zárta a rájátszás Divisional-körének első meccsét szombaton.

A hibákat jól minimalizáló San Francisco már 24-10-re vezetett a harmadik negyed végén, amikor egy punt után nagyot hibázott a Vikings visszahordója, Marcus Sherels, aki egyszerűen kiejtette a labdát, amire aztán Raheem Mostert vetette rá magát. Ahelyett, hogy a Vikings megszerezte volna a támadás jogát, 10 yardon belüli helyzetnél adta vissza a 49ersnek, és bár nem touchdown, csak mezőnygól lett az akció vége, ez lett a meccset eldöntő pillanat. A 49ers így is 27-10-es előnyre ugrott a negyedik negyed legelejére, ez pedig már soknak bizonyult a Viking számára.

Később már nem született újabb pont, a végeredmény is ez lett. A 49ersnél a hat sacket csináló védelem – azon belül is az egyedül két sacket szállító Nick Bosa – mellett a futójátékos Tevin Coleman volt a 2013 után újra főcsoportdöntőbe jutó 49ers legjobbja. Coleman 22 futásból 105 yardot és 2 TD-t szerzett, miközben az irányító Jimmy Garoppolo 19 passzából csak 11 volt jó egy TD és egy interception mellett.

Még nagyobb sokkot okozott a Titans

Az alapszakasz első felében a rájátszás szintjétől messze elmaradó Tennessee Titans a rájátszás második körében is óriási meglepetést okozott, és a címvédő New England Patriots idegenbeli kiütése után az alapszakaszban megállíthatatlannak tűnő Baltimore Ravenst is kiejtette, ugyancsak idegenben.

A Titans az agresszív védelmének és a hatalmas, 191 centis és 112 kilós futójátékosnak, Derrick Henrynek köszönhetően jól működő futójátéknak köszönhette sikerét, rajta múlt az is, hogy a passzjátékban több lehetőség nyílt az irányító Ryan Tannehill előtt, hiszen a Ravens védelme inkább Henry megállítására összpontosított, hiába. A sikerhez persze kellettek olyan egyéni villanások is, mint Jonnu Smith egykezes elkapása a második negyedben – ezzel 14-0-ra lépett meg elég korán a Titans.

A Ravens két mezőnygóllal ugyan felzárkózott 14-6-ra a szünetre, a harmadik negyed közepe viszont kulcsfontosságúnak bizonyult a végeredmény szempontjából, és nem a Ravens fordítását hozták az ott történtek.

A Titans védelme előbb saját 20 yardosánál állította meg a Ravens támadását negyedik is centik helyzetnél,

aztán az óriási Derrick Henry 66 futásának köszönhetően előbb helyzetbe kerültek,

majd egy nagyobb trükk után maga Henry oldotta meg a szituációt azzal, hogy felugrásból passzolt TD-t a Ravens ellen, az irányító Tannehill pályán sem volt, helyette a cseréje (a szezon elején még kezdő) Marcus Mariota volt fent, ezzel még jobban összezavarták a Baltimore-t.

A touchdown után, amivel 21-6-ra léptek meg, azonnal labdát szerezzenek Lamar Jackson kezéből kiütve a labdát.

A lendület pedig ezután is kitartott, ezt a támadást az irányító Ryan Tannehill futott touchdownja fejezte be, amivel már 28-6-ra vezettek még a harmadik negyedben.

A negyedik negyedbe érve a Titans kicsit lelassult, de a Ravens így is csak szépíteni tudott (28-12), és mivel a touchdownjuk után elrontották a kétpontos kísérletet, kényszerhelyzetbe kerültek, mert az utolsó percekben két TD-t, majd mindkettő után sikeres kétpontos kísérletet kellett volna csinálniuk. Végül nem hogy ez, egyetlen újabb pont sem jött össze az elkeseredetten próbálkozó, az alapszakaszt megnyerő Ravensnek, ami óriási meglepetésre azonnal kizúgott a rájátszásból. Lamar Jackson egy híján 60-szor próbálkozott passzal a meccsen a korai hátránynak köszönhetően, ami a Titansnek kedvezett, hiszen borítani tudták a Ravens eredeti játéktervét.

A Titans a 2002-es szezon óta először jutott be a főcsoportdöntőbe, Derrick Henry 1987 óta az első futójátékos lett, aki touchdownt passzolt a rájátszásban, az első négy rájátszásbeli meccsén futott yardokat nézve pedig NFL-rekordernek számít már – a Ravens ellen a passzolt TD-n felül 195 futott yarddal zárt, így a Patriots elleni győzelemhez hasonlóan megint elég volt 100-nál kevesebb passzolt yard a Titansnek a sikerhez. Nem véletlenül mondta Henryről a mérkőzés előtt Don Martindale, hogy egy ilyen méretű embernek nem szabadna ilyen gyorsan mozogni tudnia.

Eredmények

Minnesota Vikings–San Francisco 49ers 10–27

Tennessee Titans–Baltimore Ravens 28–12

Mindkét továbbjutó csapat ellenfele vasárnap derül ki. A 49ers első kiemeltként biztosan otthon játszik a főcsoportdöntőben, a Tennessee tervei még a Texans-Chiefs mérkőzés végeredményén múlnak.

Az NFL-rájátszás Divisional-körének további programja

január 12., vasárnap

21.05 Houston Texans–Kansas City Chifes

január 13., hétfő

00.40 Seattle Seahawks–Green Bay Packers

