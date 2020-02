A Chiefs-irányító maga kérte a Super Bowl legfontosabb játékát

Az elnököt megzavarta, hogy melyik állam csapata is az új NFL bajnoka, de gyorsan korrigálták a tévedést.

Andy Reid a halhatatlanság kapuján lépett be azzal, hogy a Chiefs vezetőedzőjeként Super Bowlt nyert. Szakmai kudarcok és családi tragédia után lett az NFL legjobbja. Hatvan fölött is úgy hisz a megújulásban, mint a legfiatalabb edzők.

Az 50 év kihagyás után újra Super Bowlt nyerő Kansas City Chiefs fél negyeddel a döntő lefújása előtt egyáltalán nem volt kedvező helyzetben a San Francisco 49ers ellen: a negyedik negyed vége előtt szűk 9 perccel megkezdett támadás elején még 20-10-re vezetett a 49ers, vagyis hatalmas hajrá kellett a Chiefstől. Ez végül sikerült is, az utolsó hét percen belül három touchdownt szerezve végül 31-20-ra nyertek, ehhez viszont kellett egy kirobbanó játék – az irányító Patrick Mahomes pedig maga kérte a vezetőedző Andy Reidtől, hogy mi legyen ez a játék.

7:13 volt még hátra a negyedből, amikor a Chiefs saját 35 yardosán járt, és 15 yardot kellett megtenniük harmadik kísérletnél, hogy folytathassák a támadást. Bár a 49ersnek nem nagyon ment már a mérkőzés ezen szakaszában, érezhető volt, hogy ha a Chiefs itt nem szerez pontokat, elúszhat a mérkőzés.

A végül a Super Bowl LIV legértékesebb játékosának választott Mahomes tudta, hogy kulcsfontosságú játék jön, ezért olyan játékvariációt javasolt a vezetőedző Andy Reidnek, amiről jó eséllyel sejtette, hogy bejön. A végeredmény pedig a döntő leghosszabb játéka, egy 44 yardos átadás lett – ezzel kapott lendületre a sorban három TD-t szerző Chiefs. Mahomes érezte, hogy a csapat leggyorsabb játékosát, Hillt egy védő őrzi majd, úgyhogy erre tettek fel mindent.

A játék neve 2-3 Jet Chip Wasp volt, Reid pedig fel is skiccelte azt a szakíró Peter King kérésére. A játékot egy éve, a Patriots ellen elvesztett AFC-döntőben is bevetették, az akkor szinte végig kiválóan őrzött Hill ebből a variációból hozta az egyetlen elkapásával szerzett 42 yardját, tehát elég jól működik a dolog, ám ehhez az is kell, hogy ne kapják elő túl sokszor.

Fotó: Peter King / NBC Sports

A hasonló jelentőségű irányító-megérzések nem ritkák, pár éve például Nick Foles kérte a Patriots ellen azt a trükkös játékot, ami nagyban hozzájárult az Eagles Super Bowl-sikeréhez.