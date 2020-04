Letolt gatyával áll az NFL legnagyobb zsenije?

Az NFL-ben a New England Patriots jelentette 20 éven át az állandóságot. A vezetőedző Bill Belichick, a két évtized alatt minden idők legsikeresebb irányítójává váló Tom Brady, valamint az egyedülálló módon minden helyzetre kész tervvel rendelkező csapatvezetés sosem látott sikerszériát hozott össze. 20 év alatt nyertek 6 bajnoki címet, szerepeltek 9 Super Bowlban, 9-szer nyerték meg a főcsoportjukat, és 20 évből csak kétszer nem nyerték meg a saját csoportjukat – egyszer akkor, amikor Brady még nem volt kezdő a csapatban, egyszer pedig akkor, amikor Brady a szezon első meccsén kidőlt 2008-ban sérülés miatt.

Most viszont úgy tűnik, hogy 20 év után először nagyon elrontottak valami a Patriotsnál. A legutóbbi szezont korai rájátszásvereséggel záró csapatot elhagyta Tom Brady, a sztárirányító helyére egyelőre nincs megfelelő pótlás, a támadócsapatban nincs igazi sztár, a védelem pedig az egész NFL egyik legöregebbje az átlagéletkort nézve.

A draft negyedik körében jellemzően inkább csereként bevethető újoncokra találnak a csapatok, ami jól mutatja, hogy egy szupersztárhoz képest akciós áron kellett megválnia Gronkowskitól a Patriotsnak.

Szokatlan hiba

Bradyvel kivételezett helyzetben volt a Patriots, hiszen 20 éven át meg volt oldva az irányítóposzt, ám a csapat többi részén – a sikerek is igazolják – bármekkora sztár eligazolását vagy visszavonulását át tudták vészelni. Belichick sokat kritizált, de mégis eredményes felfogása az, hogy inkább egy picit előbb válik meg a még jól teljesítő játékosaitól, mint hogy egy már hanyatlóban levő ember maradjon a nyakán, akit így a teljesítmény arányában túlfizet. Inkább előre tervezett, hogy mindenki helyére meglegyen a pótlás, ha távozna.

A példa Bradyre is áll, de csak félig. Mivel a hírek szerint 2019. augusztus óta nem tettek neki szerződéshosszabbítási ajánlatot, tudták, hogy le fog lépni – és feltehetőleg a 2019-ben látottnál is erőteljesebb visszaesést várnak tőle –, az viszont nem látszik, hogy mi lenne az utódlási terv.

II. Erzsébet gyerekei

Persze Brady helyére kinevezni a jövő irányítóját nem olyan egyszerű, mint elsőre tűnik. Az irányító a legfontosabb poszt a mai amerikaifutballban, mert egy közepes QB-val hosszú évekre, vagy akár évtizedekre középszerűségbe, vagy épp vegetációba süllyedhet egy csapat. Elég csak a Cleveland Browns tragikus irányítókeresésére, a 12 éve a rájátszásba jutásra váró Tampa Bay Buccaneersre (Tom Brady új csapata), vagy épp a rájátszásban utoljára 29 éve nyerő Cincinnati Bengalsre gondolni. Jó irányítót rettentő nehéz találni, de ugyanilyen nehéz egy, az átlagnál jobb, de az elit szintet még nem elérő irányítótól megválni.

Brady két évtizeden át volt a New England Patriots játékosa. A két évtizedet nagyjából jól ketté lehet választani aszerint, hogy mi volt a Patriots terve Brady cseréjével. Az első évtizedben leginkább egy vész esetén beugrásra kész tartalékban gondolkodtak. Sem Kliff Kingsbury, sem Matt Cassel, sem Kevin O'Connel, sem Zac Robinson nem váltotta meg a világot, de hogy valamit azért meglátott bennük a Patriots, jelzi, hogy hárman jelenleg már edzőként dolgoznak az NFL-ben.

A 2010-es évekbe érve aztán egyre többet lehetett hallani, amikor a New England Patriots irányítót választott a drafton, hogy „Na, most végre megvan Tom Brady utódja.” Nos, nekik nagyjából olyan volt az életük, mint II. Erzsébet brit királynő gyerekeinek. Az ember közel van a vágyott trónhoz, de az uralkodó hosszú élete miatt mégis esélytelenül pályáznak a koronára.

A hagyomány 2011-ben kezdődött Ryan Mallett-tel, majd jött 2014-ben a tehetsége és képességei alapján az utódlásra tényleg esélyes Jimmy Garoppolo, de mint kiderült, ő is túl korán érkezett, mert Brady túl sokáig volt túl jó. Garoppolo a Patriotstól a 49ershez került, mellyel Super Bowlba jutott a múlt szezonban. A 2016-ban draftolt Jacoby Brissetten is túl kellett adniuk, a 2018-ban, a hetedik körben szerzett Danny Etling inkább kísérlet, mint valós terv volt, most pedig a 2019-es negyedikkörös választáson, Jarett Stidhamen múlhat a csapat jövője.

Mondhatnánk, hogy itt volt a draft, és a Patriotsnak lehetősége lett volna a jövő irányítóját megszerezni, de a legelső helyen kiválasztott Joe Burrow-n és talán Tua Tagovailoán kívül nem volt igazán kihagyhatatlan tehetség a poszton. Burrow-ról amúgy sem mondott volna le az első helyen választó Bengals, és Belichick filozófiájába sem fér bele, hogy a csapat következő 3-4 évét beáldozva szerezzék meg az 1/1-es választás jogát. A Patriots aztán később sem választott irányítót a drafton (később is csak egy draftolatlan irányítót, Brian Lewerke-t szerződtettek), így jelentősen szűkült a számukra elérhető opciók száma.

Megvan a terv, csak senki sem érti?

Belichick az évek alatt hajlamos lett arra, hogy elsőre teljesen értelmetlen manőverekkel irányítsa a csapatot, többnyire aztán mégis neki lett igaza. Valószínűleg ez most sincs másképp, legalábbis teljes mértékben példátlan lenne a Patriots elmúlt 20 évét nézve, hogy vakon repüljenek bele a jövőbe. De akkor mi lehet az elképzelés a Partiots jövőjéről?

Több szakértő is úgy véli, hogy egy, az NFL-ben már bejáratott, de a jelenlegi csapatában a 2020-as szezon előtt felesleggé vált irányítóra csapnának le. Ott a sérülésből felépülő, jelenleg szabadon igazolható korábbi MVP, Cam Newton, a Cincinnatiben épp a Burrow draftolása miatt háttérbe szoruló Andy Dalton, de említhetjük a szintén a draft és az igazolások miatt a csapatánál sorrendben hátrébb szoruló Jacoby Brissettet (Colts), aki korábban a Patriots játékosa is volt, tehát tudják, mit kapnának vele.

Ám mivel a Patriotsnak jelenleg csak 1 millió dollár költhető pénze van a fizetési plafon alatt, csak újabb áldozatok árán szerezhetnék meg bármelyiküket, így kicsi az esély, hogy ilyen irányba mozdulnának.

Marad a jelenleg is a csapatban található Jared Stidham, akiről keveset tudni.

A fent említett Brady-örökösök közül viszonylag kevés volt az, akire a Patriotson belülről kiszivárgó információk alapján is rá lehetett sütni a valódi trónkövetelő jelzőt. Az egyik, akiben sok fantáziát láttak, az a San Francisco 49erst a februári Super Bowlba vezető Jimmy Garoppolo volt. A másik épp Stidham, akivel – persze lehet, hogy csak azért, mert nincs más opció – meglehetősen elégedettek New Englandben.

Az április végi drafton a 23. helyen választhatott volna a Patriots, akkor még elérhető volt a Utah State irányítója, a végül a Green Bay Packershöz kerülő Jordan Love, de a Patriotsnak nem kellett, inkább hátrafelé mozogtak a választás helyett. Több szakértő szerint Stidham a pontos passzai és a Patriots támadórendszerére vonatkozó ismeretei miatt is elsőbbséget élvezett Love-val szemben.

Stidham még egyetemistaként remek szezont zárt 2017-ben az Auburn Tigersszel, két nagyvadat, az Alabamát és a Georgiát is elkapták a főcsoportjukban, de 2018-ban kicsit visszaesett Stidham teljesítménye, így a draft negyedik köréig csúszott. 2019-ben a Patriots elégedett volt vele a nyári edzőtáborban és előszezon meccsein mutatott teljesítménye alapján, de akkor más volt a szint. Tom Brady cseréjeként néztek rá, akinek maximum beugrani kell majd egy-egy nagy arányú győzelem végén, ha minden jól megy. Most viszont a csapat jövője múlhat rajta, ami már egészen más elvárásokat támaszt vele szemben.

Bedobták a törölközőt? Aligha

Érdekes megnézni a Patriots 2020-as drafolt játékosait. A Patriots-dinasztia indulásakor, 2001-ben a csapat védelme volt az erőssége, a támadójátékot Brady fejlődésével együtt építették egyre bonyolultabb szintre. Idén a Patriots két első választása gyors, atletikus védőjátékos volt, akik segítséget nyújtanak a modern kor mozgékony irányítói, például Patrick Mahomes és Lamar Jackson ellen. A védelem (potenciálisan) megkapta az erősítést, és indulhat Stidhammel a fejlődés.

Valószínűleg nem a 2020-as lesz a Patriots történetét nézve a legjobb szezon, inkább átmeneti év lehet. De Belichick Brady nélkül is ott volt a rájátszás küszöbén 2008-ban, amikor az irányító megsérült. Most is ez lehet a kitűzött cél, minthogy egy teljesen elengedett szezon végén megpróbáljanak minél jobb helyen, az első három-négy választás egyikével draftolni.

Fontos viszont a hosszú távú terveket is vizsgálni a Patriots helyzetével kapcsolatban. A 2020-as szezonban 198,2 millió dollárt költhet minden NFL-csapat a játékosok fizetésére. A Patriotsnál ebből a majdnem 200 millió dollárból 24 millió megy olyan játékosokra, akik már nincsenek a Patriotsnál, Brady egymaga 13,5 milliónyi helyet emészt fel.

Jövő nyáron viszont a lejáró szerződések miatt 110 millió dollár költhető pénzük lesz. Persze ebből a hosszabbításokra is adni kell azoknak, akiket megtartanának,

de így is az elmúlt 20 év messze legtöbb költhető pénzéből gazdálkodhatnának 2020 nyarán.

Ez soha nem látott igazolási hullámhoz vezethet. Többek között olyan játékosok szerződése jár(hat) le, mint az irányító Dak Prescott és Deshaun Watson, az elkapó Chris Godwin, Allen Robinson és Keenan Allen, a jelenlegi egyik legjobb tight end George Kittle, illetve Hunter Henry, vagy a védelemből a safety Marcus Williams, Justin Simmons és Anthony Harris, valamint a védőfalember Joey Bosa, Yannick Ngakoue és Chris Jones.

Lesz tehát kikből válogatnia a Patriotsnak, és akkor is lehet biztos opció irányítóposztra, ha Stidham nem válik be. A többi sztár kapcsán pedig belegondolni is izgalmas, hova juthatnak Belichickék, ha akár csak két-hármat megszereznek közülük. Bárhogy is sikerüljön a 2020-as idény.

(Borítókép: Bill Belichick, a New England Patriots vezetőedzője. Fotó: Adam Glanzman/Getty Images/AFP)