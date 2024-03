Többen amputációra szorultak, miután kimentek a stadionba -20 fokban szurkolni

A Research Medical Center nem közölt pontos számokat, de közleményében azt írta, hogy több tucat embert kezeltek, aki a januári meccsen fagyási sérüléseket szenvedett. Ezek közül tizenkét emberen amputációt kellett végrehajtani, amely többnyire ujjakat és lábujjakat érintett.

A kórház szerint a következő két-négy hétben további műtétek várhatóak „a fagyási sérülések súlyossága miatt”, írja az ESPN.

Mint arról január 14-én beszámoltunk, az év elején az NFL történetének negyedik leghidegebb meccsét rendezték Kansas Cityben, a kezdőrúgás előtt -20 Celsius-fokos hőmérsékletet mutattak a hőmérők. Hihetetlen, de a Chiefs vezetőedzőjének, Andy Reidnek még a bajsza is megfagyott!

Andy Reid frozen mustache update: pic.twitter.com/ipkzpwKcoo — NFL (@NFL) January 14, 2024

A hazai csapat magabiztosan nyert, amihez hozzájárult, hogy a Miami több kulcsjátékosa is hiányzott, a védelem és a támadósor sem találta a ritmust a nagy hidegben. A fogvacogtató időjárás következtében Patrick Mahomes sisakja egyébként be is tört egy ütközés után, mutatjuk is az esetet.

A piece of Patrick Mahomes' helmet came flying off. 😮 pic.twitter.com/m2bFObIhnq — Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) January 14, 2024

A szélsőséges időjárás miatt a szurkolóknak megengedték, hogy vastag takarókkal védekezzenek a hideg ellen a stadionban. Még kis kartondarabokat is vihettek magukkal, amelyeket a hideg betonon a lábuk alá helyezhettek.

A Kansas a rájátszás végén bajnok lett, a döntőben a San Francisco együttesét győzték le Mahomesék.

A győzelmi parádét beárnyékolta egy lövöldözés, aminek halálos áldozata is volt. A rendőrök három feltételezett tettest állítottak elő, közülük ketten még kiskorúak.

Végül mindhármukat letartóztatták, fegyvereiket lefoglalták, majd vádat emeltek ellenük. Mindemellett a helyi hatóságok arról is beszámoltak, hogy a sebesültek fele kiskorú gyermek.