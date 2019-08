A két órán belüli maraton felér a holdra szállással

De csak nagyon kevésen múlt. Eliud Kipchoge így is minden idők leggyorsabb maratonistája a 2 óra 34 másodperces idejével. Világcsúcsot a speciális körülmények miatt azonban nem ünnepelhet.

Nagyjából két hónap múlva próbálkozik meg másodszor Eliud Kipchoge két órán belül lefutni a maratont. A kenyai atléta szerint ezúttal sikerülni is fog neki a kísérlet.

A futásnak nincs pontosan meghatározott dátuma, október 12. és 20. között választják majd ki az időjárási előrejelzések alapján ideálisnak tartott napot Kipchogéék Bécsben. A futó hisz benne, hogy két óra alatt futja le a 42,195 kilométert.

Fotó: Thomas Lovelock Eliud Kipchoge

„Sok ember szerint ez lehetetlen. Tisztelem a véleményüket, de nekik is tisztelniük kell az enyémet. A csapatom és én hiszünk benne, hogy ez lehetséges. Be is bizonyítjuk, hogy mások tévedtek" – mondta egy szerdai sajtótájékoztatón.

Először 2017-ben, a monzai Forma-1 pályán próbálkozott meg az álomhatár áttörésével Kipchoge, de akkor 25 másodperccel kicsúszott a két órából .

Olyan voltam, mint egy bokszoló, aki úgy megy be a ringbe, hogy nem tudja, mi fog történni. De most már felkészült vagyok, és tudom, mi történik.

Kipchoge vitathatatlanul minden idők legjobb maratonistája, a szám világcsúcstartója, olimpiai bajnoka, és nyolc győzelme van a világ legnagyobb versenyeiről. A két órán belüli idő azonban ezeknél a címeknél is többet érne neki.

„Ez sokkal fontosabb. Ez történelmi lehetőség, és egy mérföldkő a sportban. Olyan, mint először leszállni a Holdra az embernek. Fontos, hogy én legyek az első ember, aki két órán belül fut. Történelmi lenne, örökséghagyó és az embereket inspiráló. Sokat jelentene, ha két órán belül futnék. Az én fő üzenetem az lenne hárommilliárd embernek a világon, hogy az embernek nincsenek korlátai."