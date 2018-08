A sárga trikós a bükkszentkereszti hegyet is kibírta

Olasz menők is rácsodálkoztak a Tour de Hongrie-ra. A felcsúti stadion trükkös sprintet is hozott.

A német Nikodemus Holler nyerte a Tour de Hongrie legnehezebb szakaszát, a Karcag és Mikolc között etapot. Az olasz Manuel Belletti növelte az előnyét összetettben, a legjobb magyar, Valter Attila ötödkként érkezett a miskolci célba.

A 182 kilométeres szakasz nagy része síkon haladt, de arra lehetett számítani, hogy a 140 kilométernél kezdődő, Bükkszentkeresztig vezető 8,5 kilométeres emelkedő szétszórhatja majd a mezőnyt. Az élboly elég szűk is lett, nagyjából húszan maradtak csak együtt. Valter Attila (Pannon Cycling) volt szökésben a hegyen, ő érte el először a csúcsot, de a lejtmenetben két üldözőcsoport is befogta.

A sárga trikós Belletti (Androni-Giacottoli) eddig nagyszerű hajrákészségéről tett bizonyságot, de most azt is megmutatta. hogy hegyeken sem lehet nagyon zavarba hozni. A lejtmenet neki is jól sikerült, a miskolci hajrában már megint ott volt elöl, többször is betámadták az olaszt, végül Holler egy picit el is tudott lépni tőle, megnyerte a szakaszt. Belletti viszont lesprintelte a többieket, összetettben növelte előnyét, már 30 másopdperccel vezet.

Valter az ötödik helyen finiselt, egyedüli magyar volt az élcsoportban. Mivel csapattársa, Dina Márton 1 perc 10 másodperccel később ért be, már Valter a legjobb magyar az összetettben, a 15. helyen áll.

"Az előnyöm nagy, amelyből bőven van mit megőrizni holnap is. Bár ebben a sportágban soha nem mehetsz biztosra, jó esélyem van rá, hogy megnyerjem a versenyt" – mondta az MTI-nek a 32 éves Belletti, aki 2010-ben szakaszt nyert a Giro d'Italián, amelyen idén öt etapon is az első tízben zárt.

A Tour de Hongrie vasárnap ér véget az ötödik szakasszal, amely Kazincbarcikáról indul és oda is érkezik majd vissza.

EREDMÉNYEK

4. szakasz, Karcag–Miskolc (182 km):

1. Nikodemus Holler (német, Bike Aid) 4:08:44

2. Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli Sidermec) azonos idővel

3. Kamil Malecki (lengyel, CCC Sprandi Polkowice) a. i.

4. Paolo Toto (olasz, Sangemini MG K Vis) a. i.

5. Valter Attila (Pannon Cycling Team) a. i.

6. Olekszandr Prevar (ukrán, Team Novák) a. i.



Az összetettben:

1. (sárga mezben) Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli Sidermec) 16:34:19

2. Paolo Toto (olasz, Sangemini MG K Vis) 30 mp h.

3. Patrick Schelling (svájci, Vorarlberg Santic) 32 mp h.

4. Kamil Malecki (lengyel, CCC Sprandi Polkowice) 36 mp h.

5. Leszek Plucinski (lengyel, CCC Sprandi Polkowice) 51 mp h.

6. Olekszandr Prevar (ukrán, Team Novák) 52 mp h.

15. Valter Attila (Pannon Cycling Team) 1:52 p h.

19. Dina Márton (Pannon Cycling Team) 2:20 p h.