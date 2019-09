A síugróból lett kerékpáros nyerte meg a Vuelta a Espanát

Primoz Roglic összetett győzelmével ért véget a Vuelta a Espana kerékpáros körverseny. A szlovén bringás élete első háromhetesét nyerte meg, a második helyet a 39 éves Alejandro Valverde szerezte meg, míg a másik végletet a harmadik helyezett jelentette. Tadej Pogacar 20 évesen, élete első háromhetesén lett dobogós. A 21. szakasz mezőnyhajrában dőlt el, Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep) volt a leggyorsabb sprinter.

A Vuelta a Espanán a leglényegesebb dolgok már szombaton eldőltek, a 20. szakaszon Tadej Pogacar (UAE Emirates) lendült támadásba, hogy megszerezze a dobogót. A szlovén bringásnak össze is jött, megnyerte az utolsó hegyi etapot, Nairo Quintanát (Movistar) és Miguel Ángel Lópezt (Astana) is maga mögé utasította, így az ötödikről a harmadik helyre lépett elő.

A 20 éves szlovén rendkívül éretten versenyzett, három szakaszgyőzelmével és összetett harmadik helyével minden képzeletet felülmúlt.

Tadej Pogacar

Az összetett második helyezettje, Alejandro Valverde újra bizonyította elnyűhetetlenségét. A világbajnoki címet is védő 39 éves kerekes karrierje hatodik Vuelta-dobogóját szerezte meg. Eredetileg úgy volt, hogy csak Richard Carapaz segítője lesz, de csapattársa visszalépésével új lehetőségek nyíltak előtte. A Movistar persze időnként nehezen megfejthető taktikával lépett elő, nehéz volt eldönteni, hogy Quintana vagy Valverde a kapitányuk. Végül utóbbi nyújtott kiegyensúlyozottabb teljesítményt, 2 perc 33 másodperces hátránnyal lett második összetettben. Valverde azt nyilatkozta, álmában sem gondolta, hogy dobogós lehet, legfeljebb egy szakaszgyőzelemben reménykedett. Az egyébként szintén összejött neki a 7. etapon.

Alejandro Valverde

Roglic a Giro d'Italián sokáig vezetett, végül a harmadik helyen végzett. A Vueltán is az esélyesek között volt a remek időfutamokat produkáló szlovén – most is egy időfutammal tett nagy lépést a piros trikó felé – , de ellenfelei reménykedtek abban, hogy újra lesz néhány gyenge napja a hegyek között, mint a Girón, és meg tudják verni. Roglic a spanyol körön végig konzisztens volt, párszor úgy védekezett, hogy ő támadott, nem volt igazán komoly krízise, és erősebb segítőket is kapott, mint az olasz körre. A szlovén bringásnak nem indult túl jól a Vuelta, az első héten kétszer is bukott, nagyjából egyperces hátrányt szedett így össze, de ez is belefért most neki. Roglic most már azt is elmondhatja magáról, hogy ő az első olyan sportoló, aki síugrásról átnyergelve nyert háromhetes kerékpáros körversenyt. A szlovén síugrásban is elég jó szintre jutott, junior világbajnok is volt.

Primoz Roglic ünnepli csapattársaival Vuelta a Espana-győzelmét

A Vuelta utolsó szakasza a nagy tempóról és a sprinterekről szólt, a 106,6 kilométeres sík pályán nem sok esélyük volt a szökéssel próbálkozóknak, de természetesen most is voltak ilyenek. Daniel Martinez (EF Education First) és Diego Rubio (Burgos-BH) a céltól bő 40 kilométerre lendült támadásba, és a madridi körpályán 25 másodpercnyi előnyt is összegyűjtöttek. Elég sokáig kitartottak, az utolsó 7 kilométerre volt újra együtt a mezőny.

A Deceuninck-QuickStep irányított az utolsó körben, de az Astana és a Bora-Hansgrohe is megpróbált az élre állni és tempót menni. Az utolsó kanyarban a Trek-Segafredo is előbújt a mezőnyből, egy pillanatnyi előnyhöz is jutott a csapat, de a Quick-Step még tudott válaszolni. Maximilaian Richeze jó helyen vitte Fabio Jakobsen, aki mögül hiába indított Sam Bennett jó pillanatban, már nem tudta legyorsulni. Jakobsen így második győzelmét szerezte az idei Vueltán. Bennett mögött Szymon Sajnok (CCC) érkezett meg harmadiknak.



Eredmények:

21. (utolsó) szakasz, Fuenlabrada-Madrid, 106,6 km:

1. Fabio Jakobsen (holland, Deceuninck-Quick Step) 2:48:20 óra

2. Sam Bennett (ír, BORA-hansgrohe) azonos idővel

3. Szymon Sajnok (lengyel, CCC) a. i.



Az összetett végeredménye:

1. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 83:07:31 óra

2. Alejandro Valverde (spanyol, Movistar) 2:16 perc hátrány

3. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates) 2:38 p h.

4. Nairo Quintana (kolumbiai, Movistar) 3:29 p h.

5. Miguel Ángel López (kolumbiai, Asztana) 4:31 p h.