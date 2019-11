Még egy magyar bringás tekerhet csúcskategóriás versenyeken

Valter Attila a szezon legjobb magyar bringása, aki a hegyeken Tour de France-menőket is vert már. Menő profi csapat vitte el, most a Tour de Hongrie-n szeretne sárga trikós lenni.

Valter Attila szerződést kapott a CCC kerékpárcsapat World Tour sorába, így a legmagasabb szintű versenyeken is indulhat majd.

A 20 éves Valter az előző szezont is a CCC-ben töltötte, de akkor még csak a utánpótlás sorban, az úgynevezett development teamben tekert. A magyar bringás nagyon kiegyensúlyozottan és sikeresen szerepelt a lengyel csapatban. A Tour de Hongrie összetettjében harmadik lett, a fiatalok Tour de France-ának mondott francia versenyen, a Tour de l'Avenir-on pedig szakaszt nyert, míg időfutamban megnyerte a magyar felnőtt bajnokságot is.

„Valter Attila egy olyan kerékpáros, akiben hatalmas potenciál van, várjuk, hogy köszönthessük a CCC Teamben, ahol meglesz az esélye a további fejlődésre. Fiatal kora ellenére eléggé tapasztalt, Attila már megmutatta a tudását az U23-as szinten, és hisszük, hogy nagy karriert fut majd be. Ezért úgy döntöttünk, hogy Attilát a development teamből felhozzuk a 2020-as szezonra, és felgyorsítsuk a fejlődését" – mondta Jim Ochowiz, a csapat főigazgatója a klub honlapjának.

Valter ezzel a szerződéssel lehetőséget kapott arra is, hogy részt vegyen a Budapestről startoló Giro d'Italián. A klub is megjegyzi, a CCC-nek is fontos a magyar piac.

Valterrel együtt már két magyar bringás teker a legmagasabb szinten, a nyáron Peák Barnabás kapott szerződést a szintén World Tour-csapat Mitchelton-Scott-tól. A World Tourba olyan csúcskategóriás versenyek tartoznak, mint az egynapos klasszikusok (Párizs-Roubaix, Flandriai körverseny, Milánó-San Remo), vagy a háromhetes körversenyek, mint a Tour de France, a Giro d'Italia és a Vuelta a Espana. Az új szerződésével Valternek ezek is elérhetővé váltak, persze nem jelent neki automatikus szereplést.

„Természetesen egy álom vált valóra. Belépni a World Tourba egy a development teamben eltöltött szezon után extra boldoggá és motiválttá tett, mert ez azt jelenti, hogy gyorsan lépek előre, ami mindig is cél volt. Nem csak azért, mert a legmagasabb szinten tekerhetek, de azért is mert olyanokkal hajthatok együtt és tanulhatok, mint Greg Van Avermaet, Matteo Trentin és Ilnur Zakarin, amit alig tudok elhinni' – nyilatkozta Valter.

A bringás azt mondta, hogy már a 2020-as szezonban szeretni valami nagyot alakítani. Megemlítette, hogy a Giro d'Italia rajtja nagy változást hozhat a magyar kerékpáros kultúrában, és szép jövő előtt áll a magyar bringázás.