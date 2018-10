Óriási Ferrari-blama a japán időmérőn, Vettel csak a 9.

Amit lehetett, az elrontott az időmérő végén a Ferrari, így Sebastian Vettel csak a 9. helyre kvalifikálta magát Szuzukában, miközben Lewis Hamilton nagyon simán húzta be az újabb pole pozíciót. A német Ocon büntetése miatt nyert egy helyet, de így is csak nyolcadikként indulhat majd.

Az esős harmadik szabadedzés után az időmérő indulásakor 60 százalék esélyt adtak a csapadékra, de még vizes körülmények nélkül is volt gondja néhány pilótának. Sebastian Vettel például a hajtűkanyarban pördült meg, majd tért vissza a pályára a fűről. Ő viszont még jól járt a sauberes Marcus Ericssonhoz képest, a svéd pilóta csúnyán kicsúszott és összetörte az autóját már a Q1-ben.

Emiatt 10 perccel az időmérő első harmadának vége előtt meg is állították a kvalifikációt a mentés idejére. Ezzel Nico Hülkenberg és a Renault nyert plusz időt, hogy összerakják a német még a harmadik edzésen megtört autóját. Éltek is a lehetőséggel, Hülkenberg az újraindítás után egyből továbbjutó helyre ugrott fel az első mért körével. Később kiderült, hogy ez is kevés, a német a 16. idővel bent ragadt a Q1-ben, Szergej Szirotkinhoz, Fernando Alonsóhoz, Stoffel Vandoorne-hoz és a kicsúszó Ericssonhoz hasonlóan.

A Q1 meglepetése a hatodik helyen továbbjutó Charles Leclerc volt, az élen, ahogy a három szabadedzésen is, Lewis Hamilton állt.

A Q2 stratégiai fontosságú volt, a Mercedesek lágy gumin is gyorsabbak voltak, mint a két Ferrari, és mivel ezzel a gumival is rettentő simán bejutottak a Q3-ba, ezen a szetten kezdhetik majd a futamot vasárnap, tehát kapásból eltérő taktikán lesznek, mint a két fő rivális. Valtteri Bottas egyébként hajszálnyival, 3 századmásodperccel gyorsabb volt Hamiltonnál, de a lényeg a továbbjutás volt a Merci számára. (Bottas később kigurult szuperlágyon is, de azon nem javított az idején.)

Mögöttük Daniel Ricciardo aggódhatott, az ausztrál technikai problémával tért vissza a kivezető köréről, ami után a garázsban le is kapták a motorfedelet a Red Bullról, ami sosem jó jel, pláne nem 9 perccel az időmérő adott harmadának vége előtt. Ricciardo nem is jutott ki mért körre, így legjobb esetben a 15. helyről kezd majd vasárnap, már ha nincs nagyobb baj a kocsival.

A Q2 végére odaért az eső a pályára, így aki az utolsó másodpercekben javított volna az idején, az pórul járt – Leclerc, Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Lance Stroll és Ricciardo estek ki,

vagyis a Toro Rosso két pilótája a Honda hazai versenyén bejutott a top 10-be.

Ferrari-katasztrófa a Q3-ban

Az utolsó 12 perc indítására a Ferrari és a Mercedes teljesen más irányt választott, Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen átmeneti esőgumin, Hamilton és Bottas viszont szárazra való szuperlággyal mentek ki. Gyorsan kiderült, kinek volt igaza: a két Ferrari azonnal mehetett vissza kerékcserére, értékes perceket elvesztegetve. Vettelen az se segített, hogy az első mért körén kicsúszott, így a Q3 felénél még 4 másodperces hátránnyal a kilencedik helyen állt csak.

Hamilton 1:27,760-es körrel kezdett, Bottas 3 tizedes lemaradással jött mögötte, a többiek (Verstappen vezetésével) már 1 másodpercen kívül jöttek, és mindenkinek nagyon sietős volt, mert 5 perccel a leintés előtt újra rákezdett az eső.

Itt jött ki nagyon, mennyire elszámolta magát a Ferrari, a szuperlágyakon ugyanis már nem tudtak rendes mért kört menni – Vettel és Räikkönen is hibázott a nagy sietségben, a legvégére pedig odaért az eső. Amikor átmeneti esőgumival mentek ki, még korai volt, utána viszont már a száraz gumi nem volt megfelelő a pálya állapotához. Räikkönen még mentette a menthetőt egy negyedik rajtkockával, Vettel viszont csak a 9. helyen zárta az időmérőt. Egy helyet nyert innen, ami sovány vigasz – Esteban Ocon nem lassított le eléggé a harmadik szabadedzésen a piros zászló alatt, így 3 rajthelyes büntetést kapott, és a 8. helyről a 11. helyig esik vissza.