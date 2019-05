Hamilton kénytelen picit gyorsabban menni, mint szeretne, közben pedig a pálya is hűl, ez sem kedvez a gumijainak, el is kezdődött már a szemcsésedés nála a bal elsőn, ami rövidesen Verstappen támadásához vezethet. Több mint a futam fele hátra van még, ha Hamilton végig ezeken a gumikon akar maradni, óriási küzdelem elé néz. Verstappen bal elsőjén is látszik már a szemcsésedés, érdekes lesz, milyen állapotban tudják tartani a gumit a végéig.