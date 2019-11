A 2019-es Brazil Nagydíj közvetítése körről körre

Hiába panaszkodott Verstappen, Hamilton az első, akit kihívnak az elejéről. A világbajnok lágy gumikon tér vissza, két kiállásra készül, mert a futamot is lágyon kezdte. Mit lép erre Verstappen, és mit lép Vettel? Verstappen egyből jön is, muszáj volt a reakció.

Verstappen is kétkiállásos taktikára ment rá, be is jött a lépés, de a boxutca végén Robert Kubica feltartotta a hollandot. Ez sem volt akadály, egy körrel később Verstappen beérte Hamiltont és meg is előzte, a visszatámadás sikertelen volt.