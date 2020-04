Leclerc örülne, ha Vettel maradna a csapattársa a Ferrarinál

Az Ausztrál GP után törölték a Bahreini és a Vietnámi Nagydíjat is, legkorábban május végén indulhat el az F1-szezon.

Charles Leclerc örülne, ha csapattársa, Sebastian Vettel maradna a Ferrari Forma-1-es csapatánál, annak ellenére is, hogy az előző szezonban párszor összeakadtak verseny közben, írja a Reuters.

A 32 éves, négyszeres Forma-1-es világbajnok Sebastian Vettel szerződése az év végén jár le a Ferrarinál, és egyre több hír jelenik meg arról, hogy a pilóta másik csapatnál folytatja pályafutását. Bernie Ecclestone, a Forma-1 korábbi főnöke is ezt tanácsolta neki nemrég.

A Reuters azt írja, hogy a német pilóta jövője már a szezon kezdete előtt eldőlhet, noha a koronavírus-járvány miatt még bizonytalan, hogy július előtt el tud-e indulni a világbajnokság. Olaszországi sajtóinformációk alapján Daniel Ricciardo vagy Carlos Sainz szerződtetése is opció lehet a Ferrarinak, ha Sebastian Vettel valóban távozik.

Ugyanakkor Vettel 22 éves monacói csapattársa, Charles Leclerc egy virtuális sajtókonferencián azt mondta, nagyon jól kijön Vettellel, akivel annak ellenére is teljesen jó a viszonya, hogy a tavalyi Brazil Nagydíjon összeütköztek, miközben a dobogóért csatáztak.

Mindenkit örömmel üdvözlök a csapatnál, de ha Seb marad, annak kifejezetten örülnék

– mondta Leclerc, akit az elmúlt időszakban a virtuális versenyek segítettek formában maradni, az elmúlt hétvégén négy versenyt is nyert. A következő célja, hogy Vettel ellen is versenyezhessen virtuálisan, de erre egyelőre még várnia kell. A német pilóta újságíróknak elmondta, hogy ő is kapott egy szimulátort, azonban a három gyermeke mellett egyelőre még nem volt ideje megfelelően beállítani azt.

(Borítókép: Charles Leclerc és Sebastian Vettel Sao Paulóban, Brazíliában 2019. november 14-én. Fotó: Charles Coates/Getty Images)