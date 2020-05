Lewis Hamilton minden idők leggazdagabb brit sportolója

A The Sunday Time most kiadott listája szerint a hatszoros Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton minden idők leggazdagabb sportolója Nagy-Britanniában, írja az MTI. A Mercedes brit pilótája 224 millió fontos vagyonnal került be a leggazdagabb britek tartalmazó 50 fős listába. Hamilton vagyon 37 millió fonttal nőtt az elmúlt egy évben. Rajta kívül egyedül a golfozó Rory McIlroy került be sportolóként a top 50-be. Az ő vagyona 170 millió font.

Ugyanakkor a 30 éves vagy annál fiatalabb gazdagok között túlsúlyban vannak a sportolók, az ötvenes listán összesen 18-an szerepelnek. A listát Gareth Bale, a Real Madrid walesi focistája vezeti 114 millió fonttal. Csak a sportolókat nézve, az első tízben szinte kizárólag focistákat találni, a profi világbajnok ökölvívó Anthony Joshua az egyetlen kivétel a maga 107 milliójával.

A fiatalok listájának élcsoportja: