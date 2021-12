Három ok, amiért Max Verstappen lesz az F1 új világbajnoka

Vasárnap véget ér a Formula–1 2021-es szezonja, ahol választ kapunk arra, hogy ki hódítja el a világbajnoki címet Max Verstappen és Lewis Hamilton közül. A versenyzők közötti rivalizálás az egész szezon alatt az egyik legforróbb téma volt, amiből évtizedek óta nem látott, rendkívül szoros állás alakult ki a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj előtt. Hamilton és Verstappen is egyenlő pontszámmal, egészen pontosan 369,5 egységgel kanyarodik rá az utolsó futamra. Korábbi cikkünkbe megvizsgáltuk, mi szükséges ahhoz, hogy a 36 éves brit pilóta nyerje meg pályafutása nyolcadik vb-címét, de most megmutatjuk, hogy mik azok az érvek, amik Max Verstappen mellett szólnak.

1. Már egyszer legyőzte a Mercedest Abu-Dzabiban

A 2020-as Abu-Dzabi Nagydíjon már összejött egyszer a futamgyőzelem Max Verstappennek a bivalyerős Mercedesek ellen, minden bizonnyal ez az egyik legnagyobb tényező, amiből erőt meríthet a holland versenyző.

Sőt, a tavalyi Abu-Dzabi Nagydíjon 15 másodpercet vert Verstappen a második Valtteri Bottasra, és további három másodpercet a harmadik helyen célba érő Hamiltonra.

Más kérdés, hogy a tavalyi szezonzáró futamon már réges régen biztos világbajnok volt Lewis Hamilton, így természetesen közel sem bírt olyan súllyal az a versenyhétvége Hamiltonék számára, mint amekkora tétje a mostani nagydíjnak lesz.

Az idei szezonban Verstappen kilenc futamon győzedelmeskedett, eggyel több alkalommal, mint riválisa, Lewis Hamilton, így természetesen nem legyőzhetetlen a Mercedes sem, de a jelenlegi forma alapján, meglepetés lenne, ha „erőből” kerekedne ellenfele fölé a holland versenyző.

2. A legélesebb szituációkban is hidegvérű marad

Lehet azt mondani, hogy Lewis Hamilton sokkal tapasztaltabb versenyző riválisánál, azonban azt nem állíthatjuk, hogy Verstappent fiatal kora miatt félteni kéne a kiélezett szituációktól a versenypályán. A 24 éves holland versenyző az idei szezonban számtalanszor bizonyította, hogy nem riad vissza a kockázatos manőverektől, előzésektől, amik esetleg az egész versenyébe is kerülhetnek. Hidegvérrel hozott meg több olyan döntést is éles szituációkban, amiket versenytársaik nem hoznának meg. Elég csak az idei Mexikói Nagydíj rajtjára gondolni, ahol a harmadik helyről indulva vágott egyből az első kanyar után az első helyre annak köszönhetően, hogy egy iszonyatosan rövid féktávot vállalt be, amivel könnyen ki is csúszhatott volna a pályáról.

A némi átalakításon átesett Abu-Dzabi versenypálya is rendkívül trükkös, sok kanyarral rendelkezik, ahol könnyen előfordulhat a vasárnapi futam alatt több olyan helyzet, ami a holland hidegvérűségével az ő javára billentheti a mérleg nyelvét.

3. Szinte végig nála volt az előny

A szezonnyitó Bahreini Nagydíjat Lewis Hamilton nyerte meg, azóta viszont szinte mindig Max Verstappennél volt az előny a két rivális között. Erőt meríthet még abból, hogy a versenyhétvégék jelentős részének úgy kezdhettek neki, hogy a holland jár előrébb a pontversenyben. Verstappen többek között a szezon első felében három nagydíjat is megnyert zsinórban, azonban úgy érkeznek Abu-Dzabiba, hogy az utolsó három versenyhétvége végén Lewis Hamilton állhatott a dobogó legfelső fokán.

A lélektani előny így szinte az egész szezon során Verstappennél volt, a Mexikói Nagydíj után már olyan tetemes előnye volt, hogy nem sokan gondolták, innen el lehet veszíteni egy világbajnoki címet. Ennek ellenére úgy kanyarodnak rá a szezonzáró futamra, hogy egyenlő pontszámmal rendelkeznek.

Plusz egy halvány esély Verstappennek, ha úgy alakul a verseny, hogy se a holland, se Hamilton nem ér célba – vagy egyikük sem szerez pontot –, és kiesik a futam közben, akkor a több győzelem miatt Verstappené lesz a világbajnoki cím.

Az Abu-Dzabi Nagydíj vasárnap 14 órakor rajtol, az időmérő edzés pedig szombaton délután kettőkor. A pénteki első szabadedzést Verstappen, a másodikat Hamilton nyerte.

(Borítókép: Getty Images)