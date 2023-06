Verstappen elhúzott, a Mercedesek óriási versenyt futnak

A hétvége nagyrészt arról szólt, hogy a versenyzők nem igazán tudtak jól bánni az abroncsokkal – nyilván a változó körülményeknek is köze volt ehhez. A tegnapi időmérőn is látszott, hogy mennyire nehéz dolguk volt a versenyzőknek, Charles Leclerc, George Russell és Sergio Pérez nem jutottak be a Q3-ba.

Ha valakinek viszont nagyon ment, az ismét Max Verstappen. A holland eddig tökéletes hétvégét teljesít, az összes szabadedzést és időmérős etapot is megnyerte. Ategnapi nap folyamán az idei negyedik pole-ját szerezte meg. A hazai pályán versenyző Carlos Sainz lett a második, az idén gyengén szereplő McLarent pedig óriási meglepetésre a harmadik helyre hozta be Lando Norris.