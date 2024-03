Nem nyugszik a Ferrari volt pilótája, megágyazott az újabb F1-es botránynak

A 42 éves pilóta azt akarja elérni, hogy nyilvánítsák őt 2008 vb-győztesének, illetve térítsék meg azt a – fizetésből, reklámokból és szponzorációból összetevődő – bevételkiesést, amely meglátása szerint 64 millió fontra rúg, és amelytől azért esett el, mert 2008 után nem világbajnokként tudta folytatni pályafutását.

A 2008-as vb-t az azóta hétszeres bajnok brit Lewis Hamilton nyerte egypontos különbséggel Massa előtt úgy, hogy az idényzáró Brazil Nagydíjon a hazai közönség előtt szereplő ferraris kedvenc győzött, az akkor még a McLarennel versenyző Hamilton viszont az utolsó kör végén feljött ötödiknek, ezzel egy ponttal megelőzte riválisát az összetett élén.

A 11-szeres F1-es futamgyőztes Massa nem is ezt kifogásolja, hanem azt az esetet, amely egy korábbi botrány kapcsán már kirobbant és súlyos következményekkel járt: a 2008-as Szingapúri Nagydíjról ugyanis kiderült, hogy Nelson Piquet Jr.-t az akkori renault-s csapatfőnök, Flavio Briatore arra utasította, hogy hajtson a falba, a baleset miatt ugyanis a pályára küldték a biztonsági autót, ez pedig lehetőséget teremtett a spanyol Fernando Alonsónak, hogy a másik Renault-val megnyerje a viadalt.

Azon a versenyen Piquet ütközésekor Massa állt az élen, de az eset nyomán és egy elrontott kerékcsere miatt végül pontot sem szerzett, ez pedig a végelszámolásnál sokat számított.

Mindig mondtam, hogy a végsőkig küzdeni fogok. Az FIA és a Forma–1 irányítói úgy döntöttek, hogy semmit sem tesznek az ügyben, így nem maradt más választásunk, mint a bíróságon követelni ennek a történelmi igazságtalanságnak a korrigálását. Minden további az ügyvédek feladata, őket pedig teljes mértékben felhatalmaztam arra, hogy tegyenek meg mindent, ami szükséges ahhoz, hogy az igazság utat törjön magának a sportágban

– nyilatkozta most Massa.

A Formula–1-et irányító Formula One Management (FOM) és az FIA egyelőre nem reagált a témában a Reuters brit hírügynökség megkeresésére.

A benyújtott kereset szövege nem ismert, de sajtóinformációk szerint Massa és az ügyvédei azt akarják, hogy az FIA ismerje el: saját szabályzatát szegte meg azzal, hogy nem vizsgálta ki azonnal a Szingapúri Nagydíjon történteket, melyek 2009-ben láttak napvilágot Nelson Piquet Jr. vallomása nyomán, és a sportág egyik legnagyobb botrányához vezettek, Briatorét pedig emiatt örökös eltiltással büntették.

Massa azt is hangsúlyozta, hogy Ecclestone korábban az F1 Insider című német szaklapnak azt nyilatkozta, a brazil versenyzőnek világbajnoknak kellett volna lennie, és „megfosztották a címtől, amit megérdemelt volna”.

A most 93 éves brit üzletember ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az eset történtekor „nem állt rendelkezésre elegendő információ az ügy kivizsgálásához” és a verseny törléséhez.

Ecclestone tavaly augusztusban azt mondta a Reutersnek, nem emlékszik arra, hogy valóban ezt nyilatkozta volna.

Megpróbáltunk peren kívül megegyezni, de nem jártunk sikerrel, ezért nem maradt más lehetőségünk, mint bíróságra vinni az ügyet

– írta közleményében az üggyel foglalkozó Vieira Rezende Advogados brazil ügyvédi iroda.

Massa azt is állította, hogy 1,7 millió fontos bónuszpénztől esett el, amit a Ferraritól kapott volna a vb-címért.

A brazil versenyző 2008 után már nem nyert futamot a Forma-1-ben, 2009-ben pedig a Magyar Nagydíjon emlékezetes fejsérülést szenvedett, életét a magyar orvosok mentették meg. Massa 2017-ben fejezte be F1-es pályafutását, írja az MTI.

Ez az ügy nagyon nem hiányzott az F1-nek

Massa lépése tovább árthat a sportág hírnevének. Az F1 az elmúlt hetekben a Horner-ügytől volt hangos az F1, az 50 éves szakembert még az idény kezdete előtt egy női alkalmazott vádolta meg nem megfelelő magatartással, de a Red Bull által elrendelt független vizsgálat nem találta jogosnak a panaszt. Pénteken aztán az istállófelfüggesztettea botrányt kirobbantó alkalmazottat. A Forma–1-es csapat szóvivője arra hivatkozva, hogy ez belső ügy, nem kívánt nyilatkozni a fejleményről, ahogy Horner sem.

Jos Verstappen, a Red Bull címvédő és háromszoros vb-győztes versenyzőjének, Maxnak az édesapja a szezonnyitó bahreini hétvégén viszonylag egyértelműen foglalt állást amellett, hogy Hornernek távoznia kellene a Red Bulltól. A csapatfőnök ugyanakkor eddig is és most is tagadja a vádakat.

Ha mindez nem lett volna elég, kiszivárgott egy másik, érdeklődésre számot tartó történés a sportág berkein belülről: a BBC értesülései szerint nyomozást indítottak Mohammed ben Szulajem, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke ellen, mert a sportvezető állítólag befolyásolta a tavalyi Forma–1-es Szaúdi Nagydíj végeredményét.