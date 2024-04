Hamilton szerint egyesek szeretnek sületlenségeket összehordani róla

Hamilton az F1-es Kínai Nagydíj sajtónapján kijelentette, nem tartozik senkinek magyarázattal azért, mert úgy döntött, a szezon végén átigazol a Mercedestől a Ferrarihoz.

Nem hagyom, hogy mások megjegyzései befolyásoljanak engem. Még most is vannak olyanok, akik marhaságokat beszélnek rólam, és ez az év hátralévő részében is így lesz. Nekem csak azt kell tennem, amit jónak gondolok. Csak te tudhatod, hogy mi a helyes számodra, és ez egy izgalmas időszak lesz számomra

– nyilatkozta a brit versenyző.

A hétszeres világbajnok februárban erősítette meg, hogy a mostani lesz a 12. és egyben utolsó szezonja a Mercedesnél, mielőtt az olasz istállóhoz szerződik.

Most azt is leszögezte, hogy hosszú távon köteleződött el a Ferrari által felvázolt projekt mellett, és még a negyvenes éveiben is ott lesz a rajtrácson.

Így sem ő lesz a mezőny rangidőse, Fernando Alonso pár napja jelentette be, hogy még legalább két évig láthatjuk őt az F1-ben.