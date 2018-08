Öziles pólóban tüntettek a rasszizmus ellen

Még a világbajnokság előtt fotózkodott együtt Recep Tayyip Erdoğan, török elnökkel Mesut Özil, a német válogatott tagja, amiért közellenség lett, ami miatt a vb után lemondta a válogatottságot is. A törökök természetesen kiálltak mellette, a német futballelnök is elismerte a hibáját. Amellett, hogy többen is keményen kritizálták. Egy valamiben értett egyet mindenki, határozottan elutasították a rasszizmust.

Ennek tette most tanújelét egy török első osztályú csapat, a Yeni Malatyaspor, amely a hétvégi, Gaziantep elleni meccsre egységes, Mesut Özilt ábrázoló pólóban futottak ki, amelyen „Veled vagyunk, nem a rasszizmusra” szöveg volt olvasható.

Özil két héttel ezelőtt mondott le a válogatottságról, azóta már felkészülési meccsen is pályára lépett az Arsenalban, és bár a németek közül sokan haragszanak rá, népszerűsége nem sokat csökkent.