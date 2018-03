Innen sima lesz ez már. El is szabadulnak az indulatok, az ukránok nehezen bírják a végét, elég komoly lökdösődés indult a pályán. Bár mintha Gerson kezdte volna az incidenst. Nem is, itt a komplett eset, Ferreyra kilökött egy labdaszedőt a reklámtáblákon túlra, ezen pöccent be Gerson.