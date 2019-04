A 120 milliós tini, akiért még C. Ronaldo is repülőre száll

Gyerekkorában túl kicsi volt, ezért a Benfica szinte ajándékba kapta a portugál futball jövőjét jelentő João Félixet a Portótól. A most 19 éves támadó szinte a semmiből robbant be a portugál és az európai futballba, amikor a Benfica és az Eintracht Frankfurt Európa Liga-negyeddöntőjében szinte egyedül lőtte tovább csapatát, de hazájában már így is kezd a nagy legendák szintjére érni.

A Portugália közepén található 100 ezer lakosú Viseu neve valószínűleg nem sok magyarnak mond valamit. Ha mégis, talán arról ismert, hogy itt született a Videoton korábbi kétszeres BL-győztes vezetőedzője, Paulo Sousa. Valószínűleg viszont már nem sokáig lesz Sousa a város legismertebb futballistája, a Benficában játszó 19 éves João Félix ugyanis rakétaként tör előre.

Az Európa Liga negyeddöntőjében, az Eintracht Frankfurt ellen megnyert párharcban kulcsszerepe volt a portugál csapat továbbjutásában, az első meccsen mesterhármast lőtt, és volt egy gólpassza is, ezzel benne volt csapata mind a négy góljában. A visszavágón viszont 4-2-es előnyről is kiestek: a lehengerlően játszó frankfurtiak 2-0-ra nyertek, és így ők mentek tovább az elődöntőbe.

A Frankfurt elleni hazai meccsen történelmet is írt, 19 évesen és 152 naposan egyrészt az Európa Liga történetének legfiatalabb játékosa lett, aki mesterhármast ért el – Marko Pjaca rekordját vette el, aki 19 évesen és 214 naposan lőtt három gólt még a Dinamo Zagreb játékosaként –, másrészt a Benfica legfiatalabbja lett, aki nemzetközi szinten triplázott. Utóbbi könnyekig meghatotta Félixet, de lehet, nem árt, ha hozzászokik az érzéshez, mert valószínűleg elég sok rekordot megdönt majd a következő évtizedben.

Bottal ütném azt, aki elengedte!

Félix egyébként kvázi ajándékként került a Benficához, gyerekként ugyanis eredetileg a Porto utánpótlásába került. Félixnek 120 km-t kellett utaznia edzésre és a meccsekre, hogy ezt megspórolják, amint lehetett, beadták a szülei a csapat akadémiájára, ahonnan már az első este sírva hívta fel szüleit, hogy haza akar menni. Erre apja csak annyit mondott:

Jól van fiam, érted megyünk, de ha most hazahozunk, többé már nem viszünk vissza.

Ezzel el is dőlt, hogy inkább marad, és tovább küzd az álmáért.

A Portóból Benficába igazolás normál esetben nagy dolognak tűnhet, hiszen mégiscsak Portugália három legnagyobb csapatából kettőről van szó, amelyek között azért a rivalizálás elég nagy, João Félix viszont könnyedén hozta meg a döntést, és csak azt nézte, hogy a Benfica mennyire épít a saját nevelésű játékosaira.

Elhatározása hátterében az állt, hogy a kortársaihoz képest kisebb és gyengébb Félix viszonylag kevés lehetőséget kapott, edzői a nagyobb, fizikailag érettebb, erősebb és gyorsabb játékosokat preferálták, mesélte a Players' Tribune által készített videós anyagban a portugál.

Elnézve a mostani játéktudását, meglepő lehet, hogy nem indult minden simán, az ificsapatnál csak a szezon közepén került be a kezdőcsapatba, onnantól viszont nem volt megállás – 2016-ban ő lett máig a legfiatalabb, aki pályára lépett a Benfica B-ben (16 évesen), majd 2018-ban a Benfica-Sporting lisszaboni derbi legfiatalabb gólszerzője lett második felnőtt meccsén.

Nem csoda, hogy a Porto egykori csapatkapitánya, Rodolfo Reis azt mondta, legszívesebben bottal verné annak a fejét, aki hagyta, hogy Félix elmenjen a Portótól.

De mit tud?

A játékstílusát gyakran szokták Félix gyerekkori példaképéhez, Kakához hasonítani – játéka a volt Benfica- és Sporting-edző, Jorge Jesus szerint Rui Costa és Kaká keveréke –, hiszen mindketten remekül passzoló támadójátékosok, akik befejezésben is veszélyesek, ráadásul mindketten bevethetők a csatár mögötti összes poszton, középen és a két szélen is. Félix akkor a legerősebb, ha a bal szélről középre vágva, erős jobb lábát kihasználva tüzelhet, de 180 centis, fejjel is nagyon veszélyes.

Sokáig úgy nézett ki, hogy a balszélső poszt lesz a végső állomás számára, de ez a Benfica új vezetőedzője, Bruno Lage 2019. január 3-i érkezésével megváltozott. A csapat addig 4-3-3-as felállásban játszott, ebben volt Félix a balszélső, Lage alatt viszont 4-4-2-re váltottak, Félix pedig Haris Seferović mögött kvázi második csatár lett.

Lage variálásával két dolog derült ki: Félix és Seferović az addig gondoltnál sokkal jobban megértik egymást a pályán, illetve, hogy

Félix igazi posztja pont a csatár mögött van, január 3. óta ugyanis 23 meccsen 13 gólja és 6 gólpassza van,

vagyis a szezont nézve csak 2 gólt és 1 gólpasszt nem az új rendszerben hozott össze.

Az új szerepkör mellé új edzőtervet is kapott, azt ugyanis a Benficánál is észrevették, hogy a tartósan jó futballhoz karcsú lesz a picivel több, mint 60 kilója.

joao felix

Tépj sorszámot!

Félix tehetsége persze nem nagy titok a futballvilágban. A Bleacher Report portrécikke szerint már januárban elég hosszú volt a lista, hogy kik érdeklődnek iránta: a Benfica stadionjában a médiaakkreditációkat kiadó szobában a pulton általában ott egy lista, hogy melyik csapat játékosmegfigyelői vannak jelen. Január 29-én, a Boavista elleni bajnokin a Barcelona, a Manchester United, a Chelsea, a Bayern München és a Feyenoord megfigyelője is ott ült már a lelátón, szinte biztosan Félix miatt. A lista azóta csak nőtt, a Manchester United mellett a Real Madrid és a Juventus követi legközelebbről a portugál sorsának alakulását, de alighanem tucatnyi klub van még, ami hajlandó lenne 120 millió eurót egyből letenni érte.

Ronaldo is elment megnézni

Február elején, a Boavista elleni meccs utáni héten maga Cristiano Ronaldo is a helyszínen figyelhette, ahogy João Félix bizonyít Ronaldo nevelőklubja, a Sporting ellen. És bizonyított is, Félix előbb szerzett egy érvénytelenített gólt, majd egyből egy érvényeset, és egy büntetőt is kiharcolt a lefújás előtt, tehát kulcsszerepe volt a Benfica 4-2-es győzelmében, amiért a meccs legjobbjának is választották.

A Benfica alelnöke, Rui Gomes da Silva kicsit viccelődött is a helyzeten, amikor azt mondta, hogy “Portugália legjobb játékosa ott volt az Alvaladéban. Kedves Cristiano Ronaldótól, hogy elment megnézni.”

Nagyon szeretnék Cristiano Ronaldóval együtt játszani, hiszen ő a legjobb. Példakép mindenki számára, világszerte ismert, egy ikon. Ha egy olyan szörny mellett játszhatnék, mint ő, még tovább fejlődhetnék

– mondta ötszörös aranylabdás honfitársáról, akivel a remek ifiévek mellett abban is hasonlítanak, hogy mindkettejüket Jorge Mendes menedzseli, és tudjuk, hogy Mendes mit tudott kihozni C. Ronaldóból - anyagilag.

Persze nem árt megvárni, hogy a Benficában, vagy esetleg nyár után egy új csapatban többet mutasson, hiszen minden Kylian Mbappéra jut egy Bojan Krkic vagy épp Freddy Adu, akiket 16 évesen szupertehetségnek kiáltanak ki, mégsem viszik sokra.

Félix esetében azért bizakodásra adhat okot, hogy a mai futball legnagyobb sztárjaihoz képest erősebben kezdett a felnőtteknél: az első 1000 játékperce alatt 22 tétmeccsen 8 gólig és 5 gólpasszig jutott, ami kiemelkedő a többiekhez képest. Cristiano Ronaldo a Sportingban 3 gólt és 1 gólpasszt hozott össze 1000 perc alatt, Neymar 4 gólt és 2 gólpasszt, Mbappé pedig 4 gólt és 6 gólpasszt ért el ugyanennyi idő alatt. Egyedül Lionel Messi magasodik João Félix fölé, az argentin zseni 13 gólt és 8 gólpasszt jegyzett profiként lejátszott első 1000 percében, de Messihez mérni senkit nem túl fair dolog.

Félix jövője viszont tényleg fényes lehet. 2017-ben, már 17 évesen behívták a portugál U21-es válogatottba, tehát három korosztályt simán ki tudott hagyni. Márciusban, 19 évesen már az Eb-selejtezőkre is beválogatták a felnőtt keretbe, de a cserepadról még nem állhatott be.

(Borítókép: Octavio Passos / Getty Images Hungary.)