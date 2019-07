Szupersztárok sorsa lóg a levegőben

Egy hónapja nyitott az átigazolási időszak a topfutballban, túl vagyunk jó pár nagy üzleten, három várva várt össze is jött. De kérdéses még - többek között - Neymar, Bale és Pogba ügye. Átnéztük, miben bízhatnak, hova tartanak, és milyen eséllyel.

Indul a 100 millió eurósok futballnyara, így vezettük fel egy bő hónapja az idén nyári átigazolási szezont. 10 játékost választottunk ki, akit 100 vagy közel 100 millió euróért adhatnak-vehetnek, három üzlet már össze is jött:

Bár a transzferidényből még közel másfél hónap hátra van, megnéztük, hogy áll a többi készülő nagy biznisz.

Neymar - 27 éves, szerződés 2022-ig, becsült értéke 180 millió euró

A nyár legnagyobb futballátigazolási szappanoperája Neymaré, a brazil csatár két év után vissza akar menni a Barcelonába, de legalábbis el Párizsból, ez biztos. A szupersztár ezt már közölte is a PSG vezetőivel, a Barcán a sor, hogy lépjen a futballistáért, aki két éve épp tőlük szerződött Franciaországba.

Mivel Neymart akkor 222 millió euróért kivásárolta a PSG, a biznisz bonyolult lesz, a Barcelona ennyit nem szánna exjátékosára, az ügyletet nagyobb részt cserékkel akarja megoldani.

Állítólag két informális ajánlatot tettek eddig, azért informálisat, mert a két klub annyira utálja egymást Neymar 2017-es "elrablása" óta, hogy közvetítőkön keresztül kommunikál és egyezkedik. Szóval a tételek:

Coutinho+Dembélé+40 millió euró volt az első próbálkozás

Coutinho, Dembélé, Rakitić, Umtiti, Nelson Semedo, Malcom közül két ember és 100 millió euró a második

A PSG viszont inkább pénzt akar, legalábbis egyelőre, mert a transzferszezon csak szeptember elején zár Spanyolországban és Franciaországban is, azaz nyugodtan mehet a huzavona még jó ideig.

Bale - 30 év, 2022, 60 m. euró

Neymar ügye összefonódhat a nyár másik nagy átigazolójáéval, Gareth Bale-ével. A Real Madrid walesi futballistájáról a hétvégén jelentette ki Zidane edző, hogy távozni fog, ő ezt mielőbb szeretné, akár már holnap.

Bale váltása is nehézkesnek ígérkezik, mert a 30 éves szélső, akinek 2022-ig van szerződése Madridban, heti 280 ezer euró körül keres, amit sehol nem kaphatna meg - kivétel Párizsban, persze: a PSG röhögve adná meg neki, pláne, ha Neymar gázsija felszabadul.

A Mundodeportivo.es szerint a Real be is ajánlotta Bale-t plusz 100 millió eurót Neymarért. Kicsit karcsúnak tűnik, ugyanis a walesit jelenleg 60-70 millióra becsülik, a Barca ajánlata sokkal jobb. Csakhogy Florentino Pérez Madrid-elnök tudja, a PSG vele szívesebben üzletelne.

Pogba - 26 év, 2021, 100 m. euró

A Madrid természetesen más vonalon is aktív, sőt ott aktív csak igazán, ugyanis míg Neymarhoz nem ragaszkodna Zidane, addig Paul Pogbához a Manchester Unitedtől igen.

Pogba menni akar, többször nyilatkozta félreérthetetlenül, hogy „új kihívásra” vágyik, pláne, hogy a Solskjaer-projekt elég keményen léket kapott az előző szezon végén: még a BL-be sem sikerült bejutniuk, ami óriási kudarc, és a francia játékost is kizárja ugye a Bajnokok Ligájából.

A United egyelőre nem enged, úgy tudni, 180 millió font környékére árazta be Pogbát, ami 200 millió euró, a Real ehhez képest maximum 150 millióig menne el. Messze vannak az álláspontok, de a spanyol piac késői zárása miatt itt sem kell kapkodni, legalábbis a Madridnak nem. A Unitednek már neccesebb a dolog, augusztus 8-án a Premier League-transzferidény lezár, onnan ők többet nem igazolhatnak, de eladni lehet.

Milinković-Savić, 24 év, 2023, 65 m. euró

Pogba miatt lépnie kell a Unitednek, és nagyon úgy látszik, Ole-Gunnar Solskjaer edző előre menekül, és már a francia pótlásán dolgozik, kiszemeltje Sergej Milinković-Savić. A Lazio középpályásáról már több mint egy éve írtunk, de az előző szezonja nem sikerült jól. Solskjaer ennek ellenére hisz benne, és 80 millió eurót sem sajnál érte. A La Repubblica szerint a Lazio-elnök a héten rá is bólintott az üzletre, így az átigazolás célegyenesbe fordul. Már arról is lehet olvasni, hogy öt évre fog aláírni, és a 80 millió csak alapösszeg, mindenféle bónuszokkal egészül ki, ha a játékos vagy a United jól teljesít a következő években. Vagyis az olaszok remek üzletet készülnek kötni, mert Milinković-Savić értéke 65 millió euró.

Lukaku - 26 év, 2022, 75 m. euró

Mi sem mutatja legjobban, hogy a Unitednél nem állnak jól a dolgok, hogy Pogba, a legjobb középpályásuk mellett Romelu Lukaku, a legjobb csatáruk is menni akar. A kérője is megvan, az Inter vinné, 60 millió eurót ajánlottak érte, amit az angolok visszautasítottak. Olaszországban augusztus 23-ig lehet igazolni, van még idő egyezkedni.

Cavani - 32 év, 2020, 40 m. euró

Az Internél sem csak egy vasat tartanak a tűzbe, arra is készülnek, ha a Lukaku-üzlet kútba esne. Jóval olcsóbb megoldás lenne a 32 éves Edinson Cavani a PSG-től, de a csatár kora miatt csak átmeneti, míg a 26 éves Lukaku hosszú távú megoldást jelentene. De az sem kizárt, hogy mindkettőjüket megveszik az olaszok, erre utalt az egyik vezető nyilatkozata a héten, vagyis hogy egy rutinos és egy feltörekvő nevet akarnak. Cavani valószínűleg mozdulna Párizsból, ha nagyon jó fizetést kap. A Neymar-ügy miatt kényelmes helyzetben van, kivárhat az utolsó pillanatig, a brazil távozásával még Párizsban is nélkülözhetetlenné válhat.

Dybala - 25 év, 2022, 85 m. euró

A Juventus hátra már bevásárolt, előre visszakapta kölcsönből az új edző kedvencét, Gonzalo Higuaínt - bár ő sem biztos, hogy marad -, úgy tűnik, jöhet az eladás, és Paulo Dybala biztosan távozhat. Az argentinnak pocsék szezonja volt, Higuaínt visszatérésével még inkább perifériára szorulhat. A kérői között sok meglepő névre ne számítsunk: a PSG és a ManUnited vinné, illetve a héten már hallani a Tottenham Hotspurről is. Előbbi természetesen Neymart pótolná vele, a középső Lukakut, az utolsó simán erősítene, miután az idősödő Fernando Llorrentét elengedte. 50 millió eurós ajánlatuk viszont nagyon karcsú. Az biztosnak tűnik, hogy az Interbe nem megy Dybala, mert egyszerűen nem akar ott játszani. A ballábas csatár (reális) értéke 70 millió euró körül van, topdeal lesz ez is, ha nyélbe ütik, bárhová is távozzon.

Icardi - Inter, 26 év, 2021, 80 m. euró

Egyre nehezebb helyzetbe kerül az Inter csatára, Mauro Icardi akinek tényleges értéke 100 millió euró körüli, a világ egyik legjobbja a posztján, de egyáltalán nem kapkodnak érte. (90 millió fölé taksálta a Trasfermarkt is még decemberben, mielőtt az argentin szerződés-hosszabbítási huzavonája miatt kihagyta majdnem a teljes tavaszi szezont.) A futballistát az új edző, Antonio Conte kizárta a projektjéből, egyáltalán nem számít rá, átadólistára tette. A juvés Dybala-csere tűnt a legkézenfekvőbbnek, de a terv erősen bedőlni látszik, így nem lesz egyszerű megszabadulni a középcsatártól. Állítólag a Napoli nyitna felé és fordítva, de az már nem az a klub, ami 60-80, sőt 100 millió eurót ki tud csengetni egyetlen játékosért. Icardi neve mögött van a legnagyobb kérdőjel a fent sorra vett játékosok közül.

(Az értékbecslésnél a Transfermarkt.de számait vettük alapul.)

