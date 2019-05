Indul a százmillió eurósok futballnyara

Múlt héten előbb a chelsea-s Hazard, majd az atléticós Griezmann jelentette be, nem folytatja klubjában a következő szezonban, miközben a madridi sajtó biztosra veszi, hogy a Real-edző Zidane kiadta Gareth Bale útját. A Barcelona Coutinhót teszi lapátra, és van még hat sztár más kluboknál, akiket nem szívesen engednének el, de van az a pénz – ami jelen esetben közel lesz a 100 millió euróhoz, vagy el is éri azt.

Nagy vándorlás várható a nyáron a topfutballban, több világklasszis is klubot válthat, legalább féltucat minimum 100 millió eurós üzlet körvonalazódik. Vegyük sorra, kik és merre mehetnek.

Eden Hazard, Chelsea, 28 év, becsült érték: 140 millió euró

A Chelsea futballistája a napokban közölte a londoniakkal, hogy menni akar, a cél a Real Madrid. Csapatának nem, a belgának kiváló szezonja volt, de még nyerhet címet, Európa Liga-döntőt játszanak az Arsenallal. Jelenlegi edzője, Maurizio Sarri korábban azt mondta, ő 100 millió fontot kevesellne érte, de mivel a támadó londoni szerződéséből már csak egy év van hátra, ez a reális ár. A május 29-i EL-döntő után üthetik nyélbe az üzletet.

Antoine Griezmann, Atlético Madrid, 28 év, becsült érték: 150 millió euró

A francia már nyilvánosan be is jelentette, hogy a nyáron otthagyja az Atletit, és ezt klubja is megerősítette. Úgy tűnt, a célpontja is megvan, a Barcelona, amivel már egy éve megállapodott, ám akkor az utolsó pillanatban visszamondta az egyezséget. Csakhogy a katalán sajtó bejelentés utáni felbuzdulása gyorsan csökkent, és kezdik belátni, hogy a klasszis várja az ajánlatokat. A biznisz elég egyértelmű: Griezmann kivásárlási ára 200 millió euró, ami július 1-jén 120 millióra esik vissza. Ekkor léphet akcióba a Barca, a PSG, a Manchester City vagy akár a Bayern. A spanyol újságok arról írnak, hogy a PSG be is lépett a képbe, a múlt héten érdeklődött Griezmann ügynökénél. A Barca ellen szól, hogy tavaly évi 17 millió eurós gázsiban állapodtak meg a játékossal, aki utolsó madridi évében 23 milliót keresett, vagyis ez alá nem igen menne. A Barcelona pedig nem akar emelni. Pláne, hogy drukkereik sem feltétlenül szeretnék a franciát, a Sport.es szavazásán 65 százalék kattintotta azt, nem akarja Griezmannt a Barcelonában látni az egy évvel korábbi elutasítása után. Favoritnak a PSG tűnik; szülőhazájában a világbajnok futballista annyi pénzt kereshetne, amennyit szinte csak ott lehet.

Gareth Bale, Real Madrid, 29 év, becsült érték: 70 millió euró

Kicsit más cipőben jár a walesi sztár, akivel Zidane, a Real edzője közölhette, hogy nem számít rá a következő szezonban. Bale magának valósága átlépett egy határt, és mivel a pályán sem teljesít, semmi értelme tartogatni. Kivásárlási ára 500 millió euró, ezt biztosan nem fizeti ki senki, de jó alkualap, hogy felmerült a neve a Manchester Unitednél, a PSG-nél, a Bayern Münchennél és a Tottenhamnél is. Főleg előbbi kettő van olyan helyzetben, hogy kicsengesse a nagy pénzt érte, exklubja, ahonnan a spanyolok vették 2013-ban 100 millió euróért, a Spurs, játékost is adna érte. A németek akkor kerülhetnek képbe, ha valamilyen csoda folytán 50-60 millióért elérhető lenne. Ha a PSG akarja, megszerzi a júliusban már 30 éves szélsőt.

Christian Eriksen, Tottenham Hotspur, 27 év, becsült érték: 85 millió euró

A Real Madridnál emlegetik a nevét, kézenfekvő, hogy körvonalazódjon egy Bale–Eriksen-csere. 85 millió eurót ér a Transfermarkt.de szerint, ami reális is, 100 millió lenne, ha nem futna ki egy év múlva a szerződése Londonban. A dán alulértékelt futballista, középpályásként és támadóként is kiváló, pont olyan csendes, dolgos játékos, amilyet minden edző szeret. A Spurs biztosan megvárja vele a BL-döntőt, ott még közelebb kúszhat az ára a 100 millióhoz.

Jadon Sancho, Borussia Dortmund, 19 év, becsült érték: 80 millió euró

A BVB két éve 105 millió euróért adta el a Barcának Ousmane Dembelét, de az angol támadó középpályás sokkal érettebb és sokkal meghatározóbb, mint Dembele volt anno. 100 millió körül lesz ő is, pláne, ha a Manchester United vagy a Real Madrid viszi el. Állítólag Zidane-nak nagyon tetszik a játéka, ami nem lenne meglepő, a széleken, a középpályán és támadóként is egyaránt remek. Csak három év múlva jár le a szerződése Dortmundban, ezt is meg kell fizetni, ám aki megteszi, nagyot nyer vele.

Paul Pogba, Manchester United, 26 év, becsült érték: 90 millió euró

Egy világsztár, akinek a Real Madrid úgy elcsavarta a fejét, hogy a szezon utolsó két hónapjában mintha a pályán sem lett volna. Zidane visszatérésével kezdték pletykálni, hogy a francia a franciát szeretné leigazolni, aminek van is valóságalapja. Csakhogy Pogbát a brit sajtó szerint 170 millió euróra tartja a United. Ez még annál is több 65 millióval, mint amennyiért vették három évvel ezelőtt. A Madridon kívül mással nem hozták össze, de múlt nyáron a Barcelona volt érte a favorit, és most a nyár még el sem kezdődött.

Philippe Coutinho, Barcelona, 26 év, becsült érték: 100 millió euró

A Barca-szezon leggyengébb futballistáját még a mindig észszerű Transfermarkt is erősen túlárazza, érthetetlen, miért adna érte bárki ennyi pénzt. Lehetséges okok: szűk másfél éve 145 millióért vette a Barcelona, szerződése csak 2023-ban jár le, júniusban még csak 27 éves lesz. A katalánok egy százasért örömmel meg is válnának tőle, csakhogy eddig nemhogy ennyiért nem érdeklődtek utána, hanem egyáltalán nem lehetett hallani, hogy bárki is komolyan akarná. A Barca reménye, hogy a PSG-nél Neymar nagy Coutinho-rajongó, ott pedig nem számít a pénz. Ahogy a Manchester Unitednél sem, ami a topklubok között a legkevésbé válogathat a sztárok között, mivel nem került be a Bajnokok Ligájába. Ami biztos, Coutinho a piacon van, de túlzottan ő sem válogathat.

João Felix, Benfica, 19 év, becsült érték: 35 millió euró

João Felix biztosan nem megy sehova, jelentette ki pár hete a Benfica elnöke, de a portugál tinédzser annyival érettebb a koránál, hogy már most záporoznak érte az ajánlatok, és nem 35 milliósak, sokkalta nagyobbak, pláne, hogy 100 millió a srác kivásárlási ára. Nem is kellett sokat várni, a brit sajtó kijött vele, hogy a Manchester United kifizetné az összeget, és fel is vette a kapcsolatot a Benficával. 18 gól és 11 gólpassz élete első szezonjában és portugál bajnoki cím a klubbal. Sokat nem kell magyarázni, miért akarják vinni, a kérdés csak az, mennyire tud ő, a menedzsmentje vagy a Benfica ellenállni a kísértésnek.

Paulo Dybala, Juventus, 25 év, becsült érték: 100 millió euró

Furcsának tűnhet, hogy őt is bevettük a gyűjtésbe, hiszen élete leggyengébb szezonján van túl, de nem véletlen, hogy a transzferoldal még így is 100 millióra becsüli. Az argentin tavaly 22 gólt lőtt a Serie A-ban, ebben a szezonban ötöt, Cristiano Ronaldo érkezésével ő szinte megszűnt létezni a Juvénál. Az Atlético Madridnál Simeone biztosan figyeli, hogyan alakul a sorsa, de a Manchester United sem veheti le róla a szemét. Előbbinél egy ballábast – Griezmannt – helyettesíthetnének egy ballábassal a személyében, utóbbinál meg örülhetnének, hogy egy ilyen kaliberű tehetség igent mond nekik. És ha 100 milliót talán nem is, de szép pénzt kérhetnek érte Torinóban.

Mauro Icardi, Inter, 26 év, becsült érték: 90 millió euró

Problémás, de kiváló csatár az argentin, aki tavasszal hetekig nem játszott, mert magasabb fizetést akart kicsikarni a klubjától. Ha megadják az árát, az olaszok biztosan nem marasztalnák, és az Atléticónál már felmerült az ő neve is. A Serie A 2015-ös és a 2018-as gólkirálya Angliában is tudna segíteni pár gazdag csapatnak.

A Chelsea-faktor A dolgok jelenlegi állása szerint a Chelsea a FIFA-szankció értelmében a nyári és a januári átigazolási szezonban szerződtetett futballistáit leghamarabb 2019 nyarán regisztráltathatja a Premier League-nél, illetve az UEFA-nál, azaz gyakorlatilag most és jövő januárban nem tud venni senkit, mert jövő nyárig nem játszathatja. A büntetés viszont még nem lépett életbe, mert a Chelsea minden fórumon fellebbezett, az ügy már a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál van, ott mondják ki az utolsó szót. Ha június 11-ig nincs határozat a fellebbezésről, a büntetés szinte biztosan csak januárban lép életbe, azaz a londoniak vehetnek is futballistát, nem csak eladhatnak. Hazard-t a januárban igazolt BVB-s Christian Pulisiccsal elméletileg már pótolták, de ha egy ekkora tényező, mint a Chelsea, visszatérhetne a piacra, biztosan nem is maradna tétlenül.

Az európai igazolási szezon június 11-én kezdődik, de Angliában már május 16-tól adhatnak-vehetnek futballistákat a klubok egymás között. A Premier League-ben aztán augusztus 8-án már zár a piac, Európában viszont egészen szeptember 2-ig nyitva lesz.

