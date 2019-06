Luxemburgba vagy Máltára megy a Fradi, ha továbbjut a BL-ben, Debrecen-Roma lehet az EL-ben

Kedvező sorsolást kapott a Bajnokok Ligája-selejtezők második körére a Ferencváros: ha az elsőben kiveri a Ludogorecet, a Dudelange-Valletta továbbjutójával játszhat.

A luxemburgi Dudelange-t tavaly az Európa Ligába vezető úton a Videoton kiütötte, de nem könnyen. A Valletta a legjobb máltai csapat, ám 3. selejtezőkörbe sem jutott soha.

Mivel a Fradi első BL-körös vereség esetén is csak az EL-ig esik ki, azt is kisorsolták, kivel játszhat ebben az esetben: a Ferencváros-Ludogorec vesztese az Európa Liga-selejtező második körében az izlandi Valur Reykjavík és a szlovén Maribor BL-selejtezős párharc vesztesével találkozik.

Szerdán húzzák az EL második körét is, az már biztos, hogy

a Debrecen, ha kiveri az albán Kukasit, az AS Romával találkozik.

Bajnokok Ligája, a 2. selejtezőkör lehetséges párosításai:

Astana (KAZ)/CFR Cluj (ROU) v Maccabi Tel-Aviv (ISR)

BATE Borisov (BLR)/Piast Gliwice (POL) v Linfield (NIR)/Rosenborg (NOR)

The New Saints (WAL)/Winners of the preliminary round v København (DEN)

Ferencváros (HUN)/Ludogorets (BUL) v F91 Dudelange (LUX)/Valletta (MLT)

Dundalk (IRL)/Riga (LVA) v Partizani (ALB)/Qarabağ (AZE)

Sheriff Tiraspol (MDA)/Saburtalo (GEO) v GNK Dinamo (CRO)

Celtic (SCO)/Sarajevo (BIH) v Nõmme Kalju (EST)/Shkëndija (MKD)

Sūduva (LTU)/Crvena zvezda (SRB) v HJK Helsinki (FIN)/HB Tórshavn (FRO)

Slovan Bratislava (SVK)/Sutjeska (MNE) v APOEL (CYP)

Valur Reykjavík (ISL)/Maribor (SVN) v Ararat-Armenia (ARM)/AIK (SWE)

Viktoria Plzeň (CZE) v Olympiacos (GRE)

PSV Eindhoven (NED) v Basel (SUI)