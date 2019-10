Filmbe illő beszéddel tüzelte fel Szoboszlaiékat az edzőjük

A Red Bull Salzburg amerikai edzője, Jesse Marsch filmeket idéző beszédet tartott csapata szerdai Bajnokok Ligája-meccsének félidejében – írta a csakfoci.

A BL-csoportkör második fordulójának egyik legjobb mérkőzése a Liverpool és a Red Bull Salzburg találkozója volt. A Liverpool már 3-0-ra is vezettek az első félidőben, de az osztrákok még a szünet előtt szépíteni tudtak, így 3-1-es állásnál vonultak az öltözőbe a csapatok.

A Salzburgot csak június óta irányító edző tört németséggel, amerikai akcentussal kezdett lelkesítő beszédébe. Szoboszlaiék figyelmét felhívta, hogy a második félidőben sokkal keményebben játsszanak.

Marsch beszédének leirata:

Először is, hány szabálytalanságunk volt az első félidőben? Talán kettő? Ez nem egy kibaszott barátságos mérkőzés, ez a Bajnokok Ligája! Túlságosan tisztelitek őket, oda kell tennünk magunkat fizikálisan is. Legyetek könyörtelenebbek Van Dijkkal is. Erős csapat? Igen, de ez nem azt jelenti, hogy kedvesnek kell lennünk, vagy hogy nem léphetünk oda nekik és nem harcolhatunk. Érezniük kell, hogy itt vagyunk és hogy kibaszottul fel vesszük velük a versenyt. Most taktikáról lesz szó, de amikor felmegyünk a pályára, akkor az akaratra és a magabiztosságra lesz szükség. Most ellenük játsszunk, látjuk, hogy erősek, de mi is tudunk sokkal jobbak lenni. Magabiztosság és erő, ez a lényeg! Nem túl erősek a pontrúgásokban. Gyerünk, ennél több kell!”