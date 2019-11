Magyarország–Uruguay

A Puskás Aréna elődjét a Népstadiont, 1953. augusztus 20-án avatták fel, az akkori létesítmény 68 976 férőhelyes volt. Elsősorban a magyar futballválogatott otthona volt, de más sportágak is helyet kaptak benne, többek között atlétikai Európa-bajnokságokat is rendeztek ott, és sok nagykoncertet is tartottak ott a Queentől kezdve az Illés zenekar búcsújáig.

A Népstadiont 2002-ben keresztelték át Puskás Ferenc Stadionra. 1986 után már nem igen telt meg a létesítmény, a brazil válogatott vagy a Manchester United váltott csak ki már igazán nagy érdeklődést.

A leromló állaga miatt többször felmerült a Puskás átépítésének és felújításának terve, sőt új nemzeti stadion építése is, de hiába pályáztunk Európa-bajnokságokra is, nem történt sokáig semmit.

Az Orbán-kormány először 2013-as kezdést és 2015-ös befejezést lengetett be egy új stadionnak, amit nem sokkal később 2016-ra toltak ki. 2013-ban aztán egy új tervvel álltak elő, a régi stadion falai között akarták felhúzni az újat, ami rengeteg egyéb sportágat is kiszolgált volna. Végül ezt a tervet is szinte teljesen áthúzták, és 2018-ra ígértek egy új stadiont, ami némi csúszással, de mára megvalósult.

A régi stadiont 2016 februárjában kezdték el bontani, augusztus végén már csak a főépület állt.