Rebrov: Nagyon jól játszottunk, még én is élveztem

A Ferencváros 2-2-t játszott az Espanyollal az Európa Liga csoportkörében, és ezzel megvan még az esélye arra, hogy az utolsó körben a legjobb 32 közé kerüljön. Ehhez a bolgár Ludogorecet kell majd legyőznie december 12-én. A Fradi a 91. percben még vezetett, a 96. percben bukta el a győzelmet.

„Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, a második félidőben gólkényszerben voltunk, és felvettük a versenyt egy a La Ligában játszó csapattal, és még mindig van esélyünk" – értékel a Sport 1 Tv-nek Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője.

Isael a hétvégén is elrontott egy 11-est a Zalaegerszeg ellen, és most az Espanyol ellen is kihagyta a büntetőjét, arról kérdezték Rebrovot, ki lesz így a 11-es lövője. „Az előző mérkőzésen is elhibázta, aztán gólt szerzett, most is kihagyta, aztán kiharcolt egy büntetőt. Meglátjuk majd, ki lövi ezután."

„Nagyon jól játszottunk, élvezetes játékunk volt, még én is élveztem. Nagyon köszönöm a játékosaimnak, 15 év után itt vagyunk az európai porondon, és még mindig van esély a továbbjutásra. Büszke vagyok rájuk" – mondta Rebrov.

Dibusz Dénes kapus megint csapata egyik legjobbja volt, a második félidőben többször bravúrral mentett. „Szerencsére az első félidőben elég jól védekeztünk, rendszert váltottak a kinti mérkőzéshez képest, nekünk is mást kellett játszatni. Első félidőben jól kontrolláltuk őket. Elég szerencsétlen gól volt, tudtam volna hárítani, ha nem pattan meg Frimpongon. A második félidőben volt pár helyzet, amikor védeni kellett, sajnos nem tudtuk kihúzni a 91. perc után. Mindent egy lapra feltéve jöttek előre, szélen megvertek minket, bedaráltak egy gólt. Sajnáljuk, nagyon közel voltunk a győzelemhez."

A kapus az utolsó, Ludogorec elleni meccsre is kitért. „Egyszer már nyertünk idegenben, most olyan lesz, mintha egy döntöt játszanánk. Előre kell tekinteni, azt a mérkőzést kell megnyerni. Nagy dolog a versenyben levés, Tudtuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de minden meccsen pontot akartunk szerezni, ez egy meccset leszámítva sikerült is. Mindenki büszke lehet magára, az eddig öt mérkőzésre visszanézve is. Jó mérkőzést is sikerült játszanunk most. Mindent megtettünk, támadófocit játszottunk, sok kísérletünk, kapura lövésünk volt. Nagy dolog, hogy négyszer veretlenül hagytuk le a pályát."

Az első gólt szerző Sigér Dávid sérülés után tért vissza a csapatba. „Nem vagyok a topformában, az erősségem, hogy sokat tudok futni, a futómennyiséggel próbálom a csapat játékát segíteni. Annyit lehet, hogy nem mentem, mint szoktam, de próbáltam jó helyekre menni, labdát szerezni, és oda adni nekik. Nem várják el tőlem a góllövést, extra ha rám jön ki, ha második hullámban felérek, persze örülök a gólnak, sokat dob az ember önbizalmán, de az az igazi öröm, ha ezzel a csapatnak is tudok segíteni, most van egy kis hiányérzetem.