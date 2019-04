„Odakint meleg van, jön a tavasz, és mi két nagy versenyben is ott vagyunk még, ez így klassz. Még nem fejeztük be a szezont, még nem értünk a fejlődésünk csúcsára. Néhány saját bejegyezést akarunk hagyni a szezon könyvében. Az edzésen láthatták, hogy különlegesen jó pillanatban vagyunk, persze a többi csapat is, és mindannyian sokat játszottunk. Ahogy látni fogjuk holnap, a Porto is nagyon akarja a továbbjutást, nehéz lesz, de hát ennek így kell lennie" – mondta Jürgen Klopp, a Liverpool edzője a csapat hétfői sajtótájékoztatóján.