A szombaton 35 éves korában, autóbalesetben életét vesztő spanyol futballistára, José Antonio Reyesre emlékeznek a BL-döntőn.

Reyes a Sevilla nevelése volt, játszott az Atlético Madridban, a Real Madridban és az Arsenalban is, utóbbival bajnok és FA-kupagyőztes volt, illetve a BL-döntőbe is eljutott, a Real Madriddal bajnoki címet szerezett, a Sevillával megnyerte a másodosztályt, háromszor az Európa Ligát, amit előtte az Atléticóval is elhódított kétszer.