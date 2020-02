Gulácsi védései győzelmet értek az RB Leipzignek, az Atalanta kiütéssel nyert

Az RB Leipzig fontos lépést tett a továbbjutás felé azzal, hogy 1-0-ra nyert a Tottenham ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének odavágóján, a győzelemben nagy szerepe volt Gulácsi Péter fontos pillanatokban bemutatott nagy védéseinek is. A BL-újonc Atalanta tovább menetel, 4-1-re ütötték ki a Valenciát.

Tottenham-RB Leipzig

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek párosításai közül a Tottenham Hotspur és az RB Leipzig összecsapása tűnt előzetesen az egyik legkiegyenlítettebbnek. A Tottenham győzelme mellett leginkább a nemzetközi tapasztalatuk szólt, a tavalyi döntős csapat irányítását a kétszeres BL-győztes edző, José Mourinho vette át szezon közben.

Ezzel szemben az RB Leipzig a klub történetének első egyenes kieséses meccsére készült a Bajnokok Ligájában, egy olyan edzővel, a 32 éves Julian Nagelsmann-nal a kispadon, akinek szintén ez volt az első nyolcaddöntője a sorozatban.

A Leipzig kapusa, Gulácsi Péter csupán a hatodik olyan magyar labdarúgó, aki az elmúlt húsz évben tavasszal is pályára lépett a Bajnokok Ligájában.

A lipcsei csapat másik magyar válogatott játékosa, Orban Willi a térdsérülése miatt továbbra sem volt bevethető, ahogy a március 10-i visszavágót is kénytelen lesz kihagyni. Nagelsmann dolgát az sem könnyítette meg, hogy Dayot Upamecano sem lehet ott a védelemben eltiltás miatt, ahogy a másik középső védő, Ibrahima Konaté is már hónapok óta sérült.

Amíg a Leipzignek elsősorban a védelemben akadtak hiányzói, addig a Tottenham a két legfontosabb támadóját veszítette el. Harry Kane-nek az újév első meccsén szakadt el a combizma, míg a bombaformában játszó, a legutóbbi öt meccsén hat gólt szerző dél-koreai szélső, Szon Hungmin a karját törte el a hétvégi bajnokin.

Ketten együtt 33 gólt szereztek a szezonban, ami a Tottenham összes góljának pont a fele.

A mérkőzés gyors helyzetváltással kezdődött. A 2. percben előbb a lipcsei balhátvéd, Angelino tesztelte a Hugo Llorist, a világbajnok francia kapus a kapufára tudta tolni a lövését, 8. percben aztán Steven Bergwijn került nagy helyzetbe, azonban a közeli lövését Gulácsi bravúrral védte ki. A félidő előrehaladtával aztán a RB Leipzig vette át a mérkőzés irányítását, és nagyrészt sikerült a Tottenhamet a saját térfelére szorítania, viszont a labdabirtoklási fölényükből túl sok helyzetet nem sikerült kialakítaniuk.

A 17. percben egy szöglet után a cseh támadójuk, Patrik Schick fejelt kevéssel a kapu mellé. A legnagyobb lehetőséget Timo Werner rontotta el a 36. percben, a tizenhatoson belül üresen kapta a labdát, de az ajtó-ablak helyzetben Llorisba lőtt. A félidő végére a Tottenham párszor ki tudott szabadul a lipcseiek nyomása alól, de a kontráikból nem tudtak nagy helyzeteket kialakítani.

11 Galéria: Bajnokok Ligája 2020 Tottenham-RB Leipzig 0-1 Fotó: Chloe Knott - Danehouse / Getty Images Hungary

A második félidő ismét egy nagy Gulácsi-védéssel kezdődött, Serge Aurier húzott el a jobb szélen, a beadását Lucas Moura tette kapura, a magyar kapus viszont gyorsan leért a közeli lövésre. A meccs fordulópontja az 56. percben jött el, amikor a Tottenham walesi balhátvédje, Ben Davies a tizenhatoson belül lerúgta Konrad Laimert, amiért a török játékvezető, Cüneyt Cakir büntetőt ítélt. A labda mögé Werner állt, aki magabiztosan lőtte ki a jobb alsó sarkot, 0-1. A német válogatott támadónak ez volt a hetedik idei BL-gólja.

Schick pár perccel később el is dönthette volna a meccset, de a gyönyörűen végigjátszott kontra végén a kapusba lőtt. A Tottenham legnagyobb esélye az egyenlítésre a 73. percben volt, amikor szabadrúgáshoz jutottak a lipcsei kapu közelében. Az argentin Giovani Lo Celso lövését Gulácsi a kapufára tolta, így ismét góltól mentette meg csapatát. A meccs végén a másik argentin, Erik Lamela szabadrúgását védte ki. Az eredmény már nem is változott, az RB Leipzig az 1-0-s győzelemmel komoly lépéselőnybe került a Tottenhammel szemben.

Atalanta-Valencia

A nyolcaddöntők december 16-i sorsolása után az Atalanta és a Valencia párharca tűnt előzetesen a legkevésbé érdekesnek, amit ha az Európa-ligában rendeznének volna, sem biztos, hogy egyből felkapná rá a fejét az ember. Ehhez képest az első játékhét legtöbb gólt hozó meccsét játszották a San Siróban.

Az Atalanta most szerepel először a BL-ben, és mindössze hét ponttal tovább is jutottak az elég erős C csoportból a Sahtar Donecket és a Dinamo Zagrebet megelőzve.

11 Galéria: Bajnokok Ligája 2020 Atalanta-Valencia 4-1 Fotó: Vincenzo Pinto / AFP

Pedig három meccs után 0 ponttal, és mínusz tízes gólkülönbséggel álltak az utolsó helyen,

viszont az utolsó két meccsen sikerült kiharcolniuk a továbbjutást. A Valencia a H csoport utolsó fordulójában 1-0-ra győzött a tavalyi elődöntős Ajax ellen Amszterdamban, és a Chelsea-t megelőzve lettek csoportelsők.

Az elmúlt bő két hétben négy meccset is játszottak a milánói stadionban, ami meg is látszott a gyepszőnyegen, amit a Valencia vezetőedzője, Albert Celades szóvá is tett. Valóban nem volt tökéletes állapotban a gyep, de ez egyáltalán nem zavarta az Atalantát, amikor már a 16. percben megszerezte a vezetést. Alejandro Gómez remekül lőtte a Valencia védői között a kapu elé a labdát, a szélről behúzódó Hans Hateboer megelőzte a a spanyolok balhátvédjét, José Gayát, majd Gómez passzát közelről a kapuba lőtte, 1-0.

A vezetést birtokában az Atalanta hátrébb húzódott, átadta a kezdeményezést a Valenciának, akik a 31. percben még kapufáig is eljutottak, de tíz perccel később meg az Atalanta lőtt gólt. Egy labdaszerzés után az olasz csapat ismét a bal szélen vezetett támadást, ahonnan Mario Pasalic beadása nem a kapu elé, hanem a második hullámban érkező Josip Ilicichez érkezett. A szlovén játékos az átvétel után, négy védő között lőtt bombagólt a felső sarokba, 2-0.

A második félidő elején az Atalanta gyorsan eldöntötte a meccset. A valenciai védők a kapujuk előtt veszítettek labdát, majd aztán állva nézték, ahogy Remo Freuler tekert óriási gólt Jaume Domenech kapujába, 3-0 A teljesen szétesett Valenciának Hateboer újabb gólja volt a kegyelemdöfés egy kontratámadás végén, 4-0.

A továbbjutás kérdése csak azért nem dőlt el már biztosan, mert Gyenisz Cserisev a 66. percben megszerezte a Valencia becsületgólját. Az orosz támadó egy eladott labdára csapott le, majd húsz méterről kilőtte az alsó sarkot. A végén aztán még tovább is zárkózhatott volna a spanyol csapat, Pierluigi Gollini nagy védésére is szükség volt, hogy Cserisev ne szerezze meg a második gólját, valamin a videóbíró segítségével egy tizenegyest is elkerült az Atalanta, miután Mattia Caldara kezéhez ért a labda. A 4-1-es Atalanta győzelem azt jelenti, hogy az olaszok nagyon kényelmes helyzetből várhatják a valenciai visszavágót.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések:

Tottenham Hotspur (angol)–RB Leipzig (német) 1-0 (0-0)

gól: Werner (58.)

Atalanta (olasz)–Valencia (spanyol) 4-1 (2-0)

gól: Hateboer (16., 63.) Ilicic (42.), Freuler (57.), illetve Cserisev (66.)