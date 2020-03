Komolyabb tünetei voltak a Juventus koronavírusos sztárjának

Március 21-én derült ki, hogy a Juventus futballistája, Paulo Dybala is elkapta a koronavírust. Akkor még arról szóltak a hírek, hogy bár pozitív lett a tesztje, de jól van.

Most kiderült, hogy később súlyosbodott az állapota, erről ő maga nyilatkozott. "Komolyabb tüneteim voltak, de szerencsére kezdem jobban érezni magam. Tudok mozogni, sétálni, és próbálok edzeni. Korábban viszont nehezen tudtam levegőt venni, és bármit csináltam, öt perc alatt kifulladtam. Fájtak az izmaim is"

- idézi a 26 éves futballistát a Football-Italia. Nem ő volt az egyetlen koronavírussal fertőzött játékos a klubnál: március 11-én jelentette be a Juventus, hogy elkapta a koronavírust Daniele Rugani. Ezután a klub összes játékosa és mintegy 100 alkalmazottja kéthetes karanténba vonult. Néhány nap múlva aztán kiderült, hogy a csapat francia világbajnoka, Blaise Matuidi is megfertőződött .

Péntekre viszont már többen is elhagyhatták az önkéntes karantént, a csapat két brazil játékosa, Alex Sandro és Danilo haza is utaztak Brazíliába. Akadtak olyanok is a Juventusnál, akik idő előtt hagyták el a karantént, volt is belőle felbolydulás.

Olaszországban továbbra is súlyos a helyzet: pénteken jelentették be, hogy 24 óra alatt közel ezer áldozata volt a koronavírus-járványnak.

