Rendszeres tesztelés nélkül az NB I. sem indulhat el

Magyarországon a kormány május 3-ára várja a koronavírus-járvány tetőzését. A korlátozó intézkedések addig mindenképp érvényben maradnak, ugyanakkor az április 23-i kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már a lazítások lehetőségéről is beszélt. Eközben egyre több első és másodosztályú futballklubnál kezdték el az erőnléti vagy kiscsoportos edzéseket, de a bajnokság folytatása nem rajtuk, vagy a Magyar Labdarúgó Szövetségen múlik elsősorban, hanem a kormány döntésén.

Az MLSZ elnöksége úgy döntött, hogy amennyiben a Kormány részben vagy egészben feloldja az érvényben lévő tilalmakat, rendeletben meghatározott feltételek között engedélyezi csapatedzések tartását és sportesemények megrendezését, akkor a bajnokságok folytatására a fenti kormányrendelet megjelenésétől számított 20. napot követő első szerdától vagy szombattól (amelyik előbb van), de legkésőbb június 13-tól kerül sor.

- írta közleményében az MLSZ.

Valami már elindult

Több mint egy hónappal ezelőtt, március 16-án Magyarországon is leállították a teljes futballéletet a koronavírus-járvány miatt, az MLSZ ekkor azt javasolta a csapatoknak, hogy egy időre függesszék fel a közös tréningeket is. A MLSZ újraválasztott elnöke, Csányi Sándor a szövetség április 21-i közgyűlésén kijelentette,

ha június 13-ig nem indulnak újra a bajnokságok, akkor a 2019/20-as szezont lefújják.

Ez nem lenne példa nélküli döntés Európában, a belga bajnokságban már április elején bajnokot hirdettek, a holland és skót élvonalbeli csapatok többsége is a szezon befejezése mellett lobbizott. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kezdetben erősen ellenezte a tagszövetségei „magánakcióit”, de mostanra ők is kezdik belátni, hogy a bajnokságok folytatásáról vagy befejezéséről a politikusok fogják kimondani a végső szót. Mindenesetre, a magyar csapatok a több hetes leállás után lassan kezdenek visszaszivárogni az edzőpályákra, hogy minél jobb állapotban legyenek, ha belátható időn belül újra játszaniuk kell.

Fotó: ZTE FC Zalaegerszeg / Facebook Zalaegerszeg 2019. augusztusi edzése

Április 14-én az újonc Zalaegerszeg jelentette be, hogy már elkezdték a kiscsoportos edzéseket, „a játékosok négyes, ötös csoportokban, a biztonságos távolság megtartásával végeznek feladatokat, testi érintkezés nélkül. A futballisták nem mennek be az öltözőbe, átöltözve érkeznek az edzőpályára és nem találkoznak a klub más alkalmazottaival sem. Az edzéseken nem kötelező a részvétel, aki ezt fokozottan veszélyesnek érzi, egyénileg, edzői felügyelettel is végezheti a gyakorlatokat.” – írja a klub honlapja.

Kérdésünkre, hogy a játékosokon végeznek-e koronavírusteszteket, azt a választ kaptuk, hogy mindent megtesznek a játékosaik egészségének védelméért, és a járványügyi szakemberek által javasolt higiéniai és egyéb ajánlásokat betartva csökkentik minimálisra a fertőzés kockázatát.

Két nappal később a Mol Fehérvár FC arról számolt be, hogy játékosaik erőnléti felmérésen vettek részt a Sóstó Arénában, és „a hét első felében koronavírustesztet végeztek el a csapat tagjain, miután mindenki eredménye negatív lett, csütörtökön szigorú szabályok betartása mellett erőnléti felmérés következet”- írják.

Minden játékos tesztje negatív lett.

A fehérvári klubtól szerettük volna megkérdezni, hogy a játékosaikat milyen gyakran és módon tesztelik, valamint ki ellenőrzi ezek eredményét, azonban ennél több információt nem szerettek volna közölni. Amennyiben ez változik, arról a klubhonlapon fognak beszámolni.

Fotó: molfehervarfc.hu Januári erőnléti felmérés a MOL Fehérvár FC-nél

Április 17-én a Diósgyőr írt arról, hogy három kapusuk, Branislav Danilović, Antal Botond és Bukrán Erik Andrusch József kapusedző vezetésével, egymástól biztonságos távolságra kezdte el az edzéseket. Megkeresésünkre a klub elmondta, hogy a felnőtt és utánpótlás csapataik tagjai továbbra is otthon készülnek.

A Budapest Honvédnál egyelőre még nem kezdődtek el a kiscsoportos edzések, azonban április 20-a óta lehetőséget biztosítanak a játékosainknak, hogy a Honvéd edzőközpontjában végezzék az egyéni edzéseiket, az egészségügyi előírások betartásával.

A teszteléssel kapcsolatos kérdésünkre az Újpest FC-től kaptunk érdemi választ. Május 3-áig még kiscsoportos edzéseket sem terveznek tartani. Az utánpótláscsapatok edzéseinek újraindítása még nem került szóba.

Múlt héten magánorvosi eljárással már tesztelték a felnőtt csapat játékosaikat és a szakmai stábját, amit az edzések újrakezdése előtt megismételnek majd.

A másodosztály első helyén álló MTK vasárnap adott ki közleményt az edzéseikkel kapcsolatban. Ebben azt írják, hogy hétfőtől új szakaszba lép a felkészülésük, és rendkívül szigorú biztonsági előírások mellett a felnőtt folytatja az edzéseket a Lantos Mihály Sportközpontban. A játékosok és a szakmai stáb csütörtökön szűrővizsgálaton vett részt, és mindenkinél negatív lett a koronavírusteszt eredménye.

Jövő szerdán újabb tesztre kerül sor: vénásan, vérből veszünk mindenkitől mintát. Ennek az a lényege, hogy a jelenleg ismert szakirodalom alapján így nagy valószínűséggel kimutatható, esetleg átesett-e valaki korábban fertőzésen, kialakult-e nála olyan ellenanyag, amely a jelenlegi tudás szerint nagyfokú - ha nem is 100 százalékos - védettséget biztosíthat a következő fertőzéssel szemben.

– mondta Dr. Dreissiger Imre, az MTK Budapest csapatorvosa.

A játékosok edzésre menet előtt ellenőrzik a testhőrmérsékletüket, amit aztán az edzőközponthoz érkezéskor is megismételnek. Egy pályán egyszerre legfeljebb 10 fő tartózkodhat majd, ebben az edzést vezénylő stábtagok létszáma is benne van. A játékosok legfeljebb hatfős csoportokban, Michael Boris vezetőedző instrukciói alapján, kerülve a fizikai kontaktust edzenek heti háromszor. A játékosoknak és stábtagoknak lehetőség szerint az edzéseken kívül minden egyéb közösségi tevékenységtől, programtól szigorúan tartózkodniuk kell.

Mi a helyzet a mintaországban?

Orbán Viktor miniszterelnök többször is mintaként hivatkozott Ausztriára, ahol egy héttel korábban kezdődött a járvány, mint Magyarországon, és négyszer több tesztet végeztek el, és hétszer több koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, mint nálunk.

A magyar bajnoksághoz hasonló, 12 csapatos osztrák Bundesligát március 10-én, a 22. forduló után függesztették fel, amikor az előző napi 28-ról 70-re ugrott fel a regisztrált fertőzöttek száma. Ekkortól egyre gyorsuló ütemben nőtt a betegek száma az országban, a tetőpont pedig március 26-án következett be, aznap 972 új beteget regisztráltak.

Azóta viszont folyamatosan csökken a fertőzöttek száma, április 17 óta minden nap száz alatt maradt.

Emiatt az osztrák kormány április 15-én jelentette be, hogy 20-tól már engedélyezik a profi kluboknak a kiscsoportos edzéseket tartását, és kilátásba helyzeték a bajnokság zárt kapuk mögötti folytatását is. Az osztrák liga persze szigorú feltételekhez köti a meccsek lejátszását, például valamennyi játékosnak koronavírusteszten kell átesnie a mérkőzések előtt.

Egy nappal később a csapatok vezetői videókonferenciát tartottak, ahol a többség a bajnokság folytatása mellett állt ki. A Rapid Wien alelnöke, Christoph Peschek azt mondta, szerinte a hatóságok és politikusok is engedélyezni fogják ezt, írja a Kronen Zeitung.

A bajnokságot vezető LASK Linz és a Rapid Wien voltak az első csapatok, ahol 20-án már elkezdték a labdás edzéseket. A Linznél két nappal korábban minden játékoson és edzőn elvégezték a koronavírustesztet, írja a klub honlapja. Sőt, még arra is felhívták a szurkolóik figyelmét, hogy a járvány legyőzésének leghatékonyabb módja a széles körű tesztelés, ezért ajánlják az osztrák Novogenia cég PCR-tesztjét, amit 175 euróért lehet megvásárolni.

Szoboszlai Dominik csapatánál, a címvédő Red Bull Salzburgnál egy nappal később kezdődött újra az edzés, napi bontásban, külön pályákat és öltözőket használva. Szoboszlai az A csoportba került Philip Köhn kapussal, Andreas Ulmerrel, Maximilian Wöberrel, Antoine Berndével és Patson Dakával együtt. A tréning előtti napon minden játékoson és edzőn elvégezték a koronavírustesztet.

Az osztrák liga múlt pénteken újabb egyeztetést tartott, ahol kidolgozták az újrakezdés kereteit, amit a Sportminisztériumnak is elküldtek. A tervek szerint június 30-áig akarják befejezni a szezont, és gyakori tesztelésekkel akarják csökkenteni a fertőzés terjedésének esélyét, hogy pozitív eredmény esetén az érintett személyt izolálni tudják.

A bajnokságban érintett szereplőket három csoportba sorolnák:

A piros csoportba a játékosok, edzők és játékvezetők tartoznának, akiket rendszeresen és rövid időközönként kellene ellenőrizni.

A narancssárga csoportba a közvetítésekért felelős, stadionban dolgozók és a média néhány képviselője kerülne. Nekik a piros csoport tagjaitól megfelelő biztonsági távolságot kell betartaniuk, valamint szájmaszkot is kell használniuk.

A sárga csoportba a még távolabb, a lelátón helyet foglaló újságírók, a szövetség és a liga alkalmazottai kerülnének, akiknek szintén kötelező lenne a szájmaszk viselése.

Így összesen legfeljebb 200 ember tartózkodhatna a zárt kapus mérkőzéseken, és további 40 fő a stadionon kívül. A előírások közt szerepel még, hogy a teszteredményeknek legkésőbb a mérkőzés napján 10 óráig el kell készülniük. Egy csapat keretében legfeljebb 30 játékos lehet a mérkőzéseken, a minimum létszám pedig 14, amiben legalább két kapus van, áll a közleményükben.

Az utolsók közt az Admira Wacker, a WSG Tirol, az Altach és Mattersburg kezdte el az edzéseket múlt csütörtökön. A Magyarországhoz legközelebb eső, burgenlandi Mattersburg egyik, meg nem nevezett játékosának pozitív lett a koronavírustesztje. A játékos a hatóságokkal együttműködve karanténban van, és nem edz a csapattal, írja a Kronen Zeitung.

(Borítókép: A labda a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjében, a MOL Fehérvár FC - ZTE FC visszavágó mérkőzés elején a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2020. március 11-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)