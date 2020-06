Túl közel voltak egymáshoz az ultrák, eljárást indít a rendőrség

Ez a távolságtartási szabályok miatt telt házat jelent most a Puskás Arénában.

Közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a rendőrség a szombati Újpest-Honvéd NB I.-es bajnokin történteket, miután a szurkolók egy része nem tartotta be a távolságtartásra vonatkozó járványügyi előírásokat – ezt a rendőrség is megerősítette kérdésünkre. 200 ezertől 2 millió forintig terjedő összegre büntethetik az Újpestet mint a meccs szervezőjét.

A május 27-i kormányrendelet tette lehetővé, hogy a koronavírus-járvány kirobbanása után újra nézők előtt rendezhessenek futballmeccseket Magyarországon. A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó rendelet szerint:

A SZURKOLÓK MÁSFÉL MÉTERRE ÜLHETNEK EGYMÁSTÓL, csak minden negyedik széket foglalhatják el, HÁROM SZÉKnek üresen kell maradnia köztük, illetve az egymás mögötti helyekre sem ülhetnek.

Az NB I. egy héttel korábbi fordulóját már úgy tartották meg, hogy korlátozott számban szurkolók is kint lehettek a meccseken, míg az új Puskás Arénában megrendezett Magyar Kupa-döntőre pedig 10 ezer szurkoló mehetett ki szerdán.

Az MLSZ a kluboknak kiküldött ajánlásában már akkor jelezte, hogy B-közép esetében további egyeztetések szükségesek, mivel a szurkolói kemény magban nehezebb biztosítani a távolságtartást.

Hogy ez mennyire volt sikeres, azt már a szerdai Honvéd-Mezőkövesd Magyar Kupa-döntő is jól mutatta, ahol az ultrák nem tartották be az előírásokat a meccs alatt. A kupadöntő még a külföldi sajtó figyelmét is felkeltette, mivel az európia országok közül elsőként Magyarországon engedték vissza a stadionokba a szurkolókat.

Lehetetlen betartatni a járványügyi szabályokat

Talán pont a nemzetközi sajtóvisszhang miatt, két nappal a kupadöntő után az MLSZ is reagált a történtekre. Közleményében a szövetség újból felhívta a szurkolók figyelmét a szabályok betartására. Az MLSZ arra figyelmeztetett, hogy a rendőrség megbüntetheti a klubokat a szabályok megszegése miatt, és zárt kapus meccseket rendelhet el.

Ilyen előzmények után jött az NB I. hétvégi fordulója és a szóban forgó Újpest-Honvéd meccs. A képek alapján a Honvéd ultrái ekkor is fittyet hánytak a szabályokra, nemhogy a másfél, de még a fél méteres távolságot sem tartották meg. Vállai István, az Újpest biztonsági igazgatója elmondta, a szervezők mindent biztosítottak ahhoz, hogy a szurkolók be tudják tartani az előírásokat: a beléptetéskor és a meccs alatt is felhívták a figyelmüket a szabályokra, a jegyeket az előírásoknak megfelelően értékesítették, a szektorok negyedét töltötték fel nézőkkel.

Vállai szerint ezer sebből vérzik a nyitott kapus meccsek koncepciója, mert fizikailag lehetetlen betartatni a szurkolókkal a szabályokat, főleg a B-középben.

Nem lesz olyan biztonsági, aki bemegy a több száz fős tömegbe csak azért, hogy betartassa a járványügyi előírásokat, mert azt provokációnak fognák fel az ultrák, és csak balhé lenne belőle, mondta.

Újra zárt kapus meccsek jöhetnek Újpesten

A forduló másik meccsén, a Ferencváros-DVTK meccsen kartonfigurákkal választották el a szurkolókat a Groupama Arénában, működött a távolságtartás. Igaz, a vendégszektorban, ahol nem voltak kartonok, a DVTK-ultrák egy csoportba tömörülve álltak. Vállai szerint az Újpestnek nincs pénze az FTC-nél látott megoldásra, ezért sem próbálkoztak hasonlóval.

Ha az eljárás végén megbírságolják őket, erősen elgondolkodnak azon, hogy több nyitott kapus meccset rendezzenek, mert nem engedhetik meg maguknak anyagilag, hogy még egyszer megbüntessék a klubot, mondta Vállai.

"A büntetésnek preventív célja kell, hogy legyen, azért van, hogy a jövőben ne szegjük meg a szabályokat, de ebben az esetben ez lehetetlen."Az Újpest kedden is meccset rendez, a Debrecent fogadják, és az idő rövidsége miatt nem dönthettek a zárt kapus lebonyolításról, tette hozzá. A másik érintett klub, a Honvéd részéről azt a választ kaptuk, hogy a mérkőzéssel kapcsolatban a rendező klubot és a rendőrséget keressük.

A kupadöntő után a Honvédot és a Mezőkövesdet végül megbüntette az MLSZ, de nem szurkolóik viselkedése miatt, hanem azért, mert a játékosok a meccs végén kimentek ünnepelni közéjük, ami a fertőzésveszély miatt szintén tilos. Az MLSZ péneki közleményében azt írta, hogy a nézőtéri eseményeket kizárólag az rendőrségnek van joga szankcionálni, mivel azokra a kormányrendelet vonatkozik. Ilyen esetben a szervezőt (a kupadöntő esetében az MLSZ-t) terhelik az esetleges szankciók. A két kupadöntős csapat a sportzónára vonatkozó szabályokat szegte meg, ezért az MLSZ büntetett. Korábban megkérdeztük a rendőrséget, hogy vizsgálják-e a kupadöntőn történteket, de nem kaptunk érdemi választ.

(Borítókép: Szurkolók az Újpest FC-Budapest Honvéd mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2020. június 6-án. Fotó: Budapest Honvéd FC)